Гатчинские «звезды дзюдо»

Воспитанники тренера-преподавателя отделения «Дзюдо» Гатчинской ДЮСШ № 3 Алексея Михайлова завоевали три первых места. Победу праздновали Джасур Насридинов, Лидия Улитина и Ксения Копачёва. Второе место занял Илья Михайлов. 5-6 место – у Полины Петренко и Ярослава Алексеева.

По итогам турнира Гатчинская ДЮСШ №3 вошла в ТОП-10 команд турнира по дзюдо, заняв 6 место из 49, при общем количестве участников 497 человек.

Поздравляем тренера, спортсменов и их родителей с отличным результатом!