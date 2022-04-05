Из Сочи - с большим успехом!

Гатчинские кадеты получили высокую оценку профессионального жюри Международного конкурса-фестиваля «Дети России».

В командной копилке кадетов Гатчинской школы №11 три звания «Лауреат I степени» в номинации «Эстрадный вокал». Заслуженные награды получили - Георгий Опришко, ансамбль «Хорошие девчата» и квартет «АРТ-КАДЕТ 21». Лауреатами II степени стали Александра Шалыгина и трио «Кадеточка».

Руководитель класса начального эстрадного мастерства Гатчинской школы №11 Михаил Шиловский, на протяжении многих лет успешно готовящий морских кадетов к творческим состязаниям, остался доволен результатами.

- Гатчинские кадеты дарят свои победы любимой школе и своему городу Гатчине - столице Ленинградской области. Выражаем огромную благодарность за поддержку Михаилу Ефимовичу Заславскому, Валентине Васильевне Криворук, директору нашей школы Раисе Фоковне Василиу, всем учителям и родителям, - передал слова благодарности Михаил Шиловский.

Помимо конкурсной программы фестиваль «Дети России» был насыщен мастер-классами, познавательными и развлекательными программами. Творческий коллектив морских кадетов вернулся домой окрыленным и готовым к новым свершениям.

Татьяна Можаева