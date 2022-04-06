Юные шахматисты померялись силами в Гатчине
В Гатчине прошел 5 этап кубка по рапиду среди детей.
Рубрики: Спорт
Участники соревновались в двух возрастных категориях – 2008 – 2011 г.р. и 2012 и младше.
В старшем дивизионе победу одержал Константин Иванов, набрав 7 очков из 7 возможных. Второе место - у Артема Кудрявцева. Бронзовая награда досталась Артему Баранову.
В младшей группе первенствовал Захар Вальков. Серебро - у Максима Вербилова. Замыкает чемпионскую тройку Егор Иванов.
У девочек был общий зачет и победу одержала Мария Пыталева. Следом за ней расположилась Софья Семенова, набравшая ровно столько же очков, но уступившая по коэффициенту. Ангелина Шестак в этот раз стала третьей.
Поздравляем победителей!
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