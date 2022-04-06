Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики

Юные шахматисты померялись силами в Гатчине

В Гатчине прошел 5 этап кубка по рапиду среди детей.

Рубрики:  Спорт

Участники соревновались в двух возрастных категориях – 2008 – 2011 г.р. и 2012 и младше.

В старшем дивизионе победу одержал Константин Иванов, набрав 7 очков из 7 возможных. Второе место - у Артема Кудрявцева. Бронзовая награда досталась Артему Баранову.

В младшей группе первенствовал Захар Вальков. Серебро - у Максима Вербилова. Замыкает чемпионскую тройку Егор Иванов.

У девочек был общий зачет и победу одержала Мария Пыталева. Следом за ней расположилась Софья Семенова, набравшая ровно столько же очков, но уступившая по коэффициенту. Ангелина Шестак в этот раз стала третьей.

Поздравляем победителей!