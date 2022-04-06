«Кладмен», он же мелкий хулиган

1-го апреля полицейские задержали во дворе на ул. Красных Военлетов мелкого хулигана 37 лет – жителя Егерской слободы Дениса К. Когда гражданина К. усаживали в служебный автомобиль, в руке у него заметили мобильный телефон, на экране которого была открыта фотография участка местности. На вопрос, что бы это значило, задержанный честно признался: он – «кладмен». И рассказал, где разложил наркотики.

Свои «закладки» сбытчик сделал на Аэродроме, на ул. Авиатриссы Зверевой. Видимо, погодные условия не благоприятствовали копанию в лесу, на природе, поэтому все свертки злоумышленник разместил в подъездах многоэтажек. В домах № 13/2, № 20/2, № 7-б у входной двери, между этажами оперативники нашли свертки из изоленты черного и синего цвета. По словам «кладмена», в каждом свертке находилось наркотическое вещество под названием «соль».

Изъятые вещдоки направили на экспертизу. Информация подтвердилась: в подъездах на ул. Зверевой наркосбытчик разложил товар с длинным химическим названием – вещество, включенное в список 1 перечня наркотических средств.

По факту покушения на сбыт наркотического средства в крупном размере возбуждено уголовное дело. Денис К. помещен в изолятор временного содержания.

2-го апреля, вечером, тот же патруль задержал в Приоратском парке еще одного мелкого хулигана – 28-летнего жителя Гатчины Ивана В., тоже с мобильником в руках. На экране светилась фотография местности. Задержанный признался, что пришел в парк по координатам – за наркотическим веществом «соль», которое приобрел для личного употребления. Сделка осуществилась в интернете: он перевел деньги – продавец указал место закладки.

Сверток с «солью» изъяли, упаковали и отправили на исследование. По данным экспертизы, там оказалось заявленное наркотическое средство. По факту незаконного хранения наркотика возбуждено уголовное дело. С гражданина В. взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.