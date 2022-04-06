«Молодёжный экстрим» в Гатчине

«Создавать прекрасное своими руками может каждый!» – уверены студенты ГИЭФПТ. Участниками традиционного праздника молодежного креатива и моды стали студенты учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. Причем, как отмечают педагоги ГИЭФПТ, студенты СПО боролись за победу наравне со студентами бакалавриата, а среди участников были не только студенты-дизайнеры и конструкторы, но и будущие специалисты в области строительства.

Жюри конкурса «Молодежный экстрим - 2022» представляли профессионалы в области дизайна и высокой моды. Председатель - С.В. Королева, члены жюри - Т.Г. Дорожкина, Г.Ю. Норкин, О.Ю. Баринов, М.В. Доронин. Альтернативное жюри - В.А. Лиховид и Дарья Галченкова.

Конкурс проходил в нескольких номинациях.

Решением жюри гран-при была удостоена студентка СПО Виктория Королева за костюм под названием «Карточный король».

В номинации «Моно-костюм» победила Алена Захарова, 2 место - Елизавета Гавриленко, 3 место - Виктория Дрига.

В номинации «Коллекция из нетрадиционных материалов» победили Екатерина Тимченко и Анна Уткина, 2 место - Елизавета Щербакова, 3 место - Полина Ярыгина.

Помимо основных наград были вручены спецпризы: «За оригинальность идеи» отмечена Елизавета Гавриленко, «За лучшее сценическое решение» - Елизавета Щербакова. Звания «Лучший манекенщик» удостоен Александр Кудрявцев. Приз «Лучшая манекенщица» получила Надежда Кочедыкова.

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке в актовом зале технологического факультета ГИЭФПТ, который базируется на ул. Чкалова в Гатчине. Победители получили грамоты, ценные подарки и уже готовятся генерировать и воплощать новые творческие идеи.

Технологический факультет ждет всех желающих принять участие в следующем XIX конкурсе коллекций из нетрадиционных материалов «Молодежный экстрим».

Татьяна Можаева