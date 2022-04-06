В Ленинградской области повысилась стоимость бесплатного школьного обеда

Стоимость горячего напитка и молока в эту сумму не включены. При этом стоимость молока для учеников младшей школы также была повышена до 14,8 рублей. Это позволило региону обеспечивать детей качественным молоком от надежного производителя из Ленинградской области.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области рекомендовал школам региона возможные модели организации питания, исходя из действующих требований закона.

«Учитывая множество родительских обращений, поступивших в последние дни, мы договорились с районами о возможных и необходимых моделях организации питания детей начальной школы и льготных категорий. Это должно быть двухразовое питание: либо завтрак и обед, либо второй завтрак и обед, либо обед и полдник. Если это завтрак, то обязательно детям должно быть предложено горячее блюдо. Если это второй завтрак и полдник, то горячее блюдо может быть заменено на сдобу с молоком или другим напитком», ― прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Глава комитета напомнила, что в соответствии с требованиями федерального законодательства учащиеся начальной школы должны обеспечиваться горячим питанием не менее одного раза в день. Кроме того, организация питания в школах ― это полномочия, переданные в районные администрации. Средства областного и федерального бюджетов перечисляются в каждый район.

«Нужно отметить, что в большинстве районов области в школах было и остаётся двухразовое питание. В тех районах, где дети питались в школах один раз, в ближайшее время будет восстановлен двухразовый режим питания. Мы держим этот вопрос на контроле», ― подчеркнула Вероника Реброва.