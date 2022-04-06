Заключен контракт на строительство школы

Сумма контракта составляет 833,3 млн рублей. Ввести школу в эксплуатацию планируется в течение трех лет.

Всего в ближайшее время в Гатчине будут построены две школы на Аэродроме, еще одна - в жилом комплексе IQ-Гатчина.

В следующем году завершится реновация Гатчинской школы № 4.

До конца этого года в Малом Верево будет открыть новый детский сад.