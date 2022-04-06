Заключен контракт на строительство школы
В Гатчине заключен муниципальный контракт на строительство школы в микрорайоне Аэродром на 1175 мест. Застройщик - ООО «ГСМК».
Рубрики: Образование
Сумма контракта составляет 833,3 млн рублей. Ввести школу в эксплуатацию планируется в течение трех лет.
Всего в ближайшее время в Гатчине будут построены две школы на Аэродроме, еще одна - в жилом комплексе IQ-Гатчина.
В следующем году завершится реновация Гатчинской школы № 4.
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