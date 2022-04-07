Дай папиросочку – у тебя брюки в полосочку

30-го марта в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции обратился 38-летний житель Малых Колпан. Накануне вечером, около половины девятого, он возвращался домой с работы пешком, и на пересечении улиц Западной и Центральной в Малых Колпанах к нему подбежали двое молодых людей – попросили сигарету. Он ответил, что не курит и продолжал идти. Тогда один из парней выстрелил ему сзади в ногу из пневматического пистолета, второй ударил кулаком в лицо и стал требовать деньги. Мужчина побежал, злоумышленники – за ним. Они выстрелили ему вслед еще несколько раз, одна из пуль застряла в волосистой части головы. Убегавший остановил проезжавшее мимо такси и уехал.

В приемном покое у потерпевшего извлекли пулю от пневматического пистолета. По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам преступники были задержаны и полностью изобличены.

На следующий день в селе Никольском возле дома на Меньковской улице сотрудники уголовного розыска задержали обоих разбойников. Они – местные жители, не судимые. Владелец пневматического пистолета – несовершеннолетний. Его подельник – студент.

18-летний Дмитрий Б. учится на третьем курсе ГИЭФПТ. 17-летний Артем Г. не учится и не работает, пневматический пистолет у него изъят. Начинающих грабителей поместили в изолятор временного содержания.