Где 8 апреля отключат свет в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 апреля будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
- с 09:00 до 15:00
Вырицкое ГП
пгт. Вырица:
ул. Соболевского, д. 70, ул. Серафимовская, д. 9-16, ш. Сиверское, д. 157-199; ул. Охотничья, д. 1-12, пер. Майский, д. 51-55, пер. Пильный, д. 68-80, ул. Боровая, д. 39-47, 51А, 51Б, ул. Кирова, д. 51.
- с 08:30 до 15:00
Сиверский ГП
п. Сиверский:
ш. Крамского, д. 4А, 6, 9, 9 к. 1, 9 к. 2.
- с 10:00 до 17:00
Таицкое ГП
п. Тайцы:
администрация, Гатчинское шоссе.
- с 10:00 до 18:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово, ул. Зеленая.
- с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Выра, ул. Береговая.
- с 10:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Парицы, ул. Большая, д. 3-80.
- с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
- с 09:00 до 17:00
Дружногорское ГП:
п. Дружная Горка.
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