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Где 8 апреля отключат свет в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 апреля будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

 - с 09:00 до 15:00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица:

ул. Соболевского, д. 70, ул. Серафимовская, д. 9-16, ш. Сиверское, д. 157-199; ул. Охотничья, д. 1-12, пер. Майский, д. 51-55, пер. Пильный, д. 68-80, ул. Боровая, д. 39-47, 51А, 51Б, ул. Кирова, д. 51.


- с 08:30 до 15:00

Сиверский ГП

п. Сиверский:

ш. Крамского, д. 4А, 6, 9, 9 к. 1, 9 к. 2.


- с 10:00 до 17:00

Таицкое ГП      

п. Тайцы:

администрация, Гатчинское шоссе.

 

- с 10:00 до 18:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово, ул. Зеленая.

 

- с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Выра, ул. Береговая.

 

- с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Парицы, ул. Большая, д. 3-80.

 

- с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

 

- с 09:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

п. Дружная Горка.