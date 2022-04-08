Баллистические ткани фабрики «Узор»

Выставка «Интерткань» – бизнес-площадка для продвижения продукции текстильной промышленности среди российских производителей одежды, домашнего текстиля, трикотажа и изделий специального назначения, а также представителей оптовых компаний и государственных структур.

Фабрика «Узор» на своем стенде представила выпускаемый на сегодня ассортимент: ткани мебельные, скатертные и портьерные, ткани технические и специальные, а также домашний текстиль, покрывала, накидки, скатерти, салфетки и т.д.

- Из тканей сегодня популярны «Рогожки», - рассказывает президент АО «Фабрика «Узор», почетный гражданин Гатчинского района Иван Козлов. – Из технологических и специальных тканей особенно актуальны освоенные в начале этого года в качестве импортозаменяющих баллистические ткани нa ocнoвe apaмидныx вoлoкoн. Они применяются для бронирования техники и изготовления бронежилетов. Ответственность при их выпуске очень высокая, и качество должно быть супер, т.к. от этого зависит жизнь человека. Ткани «Узор» соответствуют высоким требованиям и при норме 5 непробитий выдерживают 12. Заказчики довольны.

Традиционно высоким спросом пользуется весь ассортиментный ряд домашнего текстиля из Вырицы, но особенно посетители выставки оценили новинки - салфетки в виде тыквы, блина, тарелки и т.д.

К праздникам на фабрике расширяется тематический ассортимент текстильных изделий, и поэтому уже сегодня здесь предлагают изделия к Пасхе и Дню Победы.

- Проблем с сырьем пока нет. Все поставщики работают, но цены взвинтили до небес. Особенно в этом преуспели белорусские товарищи. Все остальное – в штатном режиме: персонал работает, спецодеждой, питанием, зарплатой обеспечены. Проблем со сбытом продукции не наблюдается, - поделился подробностями Иван Григорьевич.

По итогам выставки уже есть положительные результаты: у фабрики «Узор» появляются новые клиенты.

Эксперты также назвали весеннюю выставку «Интерткань» успешной.

- Условия сегодняшней выставки отличаются от тех, в которых она проходила прежде, – говорит директор выставки Елена Пищева. – Экспозиция по сравнению с предыдущей выросла, и все фирмы, которые планировали участвовать, присутствуют, то есть, несмотря на обстоятельства, они все собрались на площадке. Посетителей больше, чем в прошлом сезоне. Мы видим, что в связи со сложившейся ситуацией интерес к выставке даже возрос.

В рамках работы выставки эксперты обсудили меры господдержки для предприятий текстильной и легкой промышленности. Часть мер господдержки в ответ на антироссийские санкции уже приняты и будут реализованы в ближайшее время, а часть мер находится на рассмотрении в правительстве. К предложенным мерам относятся: разрешение на применение упрощенной системы налогообложения для предприятий текстильной и легкой промышленности, а также программа импортозамещения по результатам анализа и прогноза развития ассортимента взамен зарубежной готовой швейной одежды, обуви, кожевенно-обувной продукции, сырья и оборудования.

Елена Суралёва