Иностранцы ушли – завод в Гатчине продолжил работу

Завод в Гатчинском районе продолжает работу, коллектив производства и офиса сохранен — здесь трудятся около 120 человек.

«На данный момент мы обеспечены сырьем, производство загружено заказами до лета. Мы активно продолжаем принимать новые заказы и осуществлять поставки в различные сегменты строительного рынка. Мы сохранили жесткий подход к качеству и контролю сырья и выпускаемой продукции», — прокомментировал генеральный директор ООО «Кингспан» Игорь Федотченко.

На производственной площадке в Гатчине компания выпускает сэндвич-панели, каркасы для быстровозводимых зданий, доборные и фасонные элементы. Производственные мощности завода в Гатчине составляют около 1 млн кв.м сэндвич-панелей и 20 тысяч тонн холодногнутого оцинкованного профиля в год. Продукция используется в различных сегментах нежилого строительства и обладает высокими показателями энергоэффективности и пожарной безопасности. Сэндвич-панели и металлоконструкции из Ленинградской области поставляются во все регионы России и экспортируются в страны СНГ.