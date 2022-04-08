Учебно-оздоровительный центр «Дружба» – в Сиверском

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» имеет давнюю историю. Место его расположения восхитительное - чистый воздух, большая территория, граничащая с Комсомольским проспектом, вековые сосны и ели, рядом Лялин луг и река Оредеж. В отличие от других пионерлагерей «Дружбе» повезло: работал лагерь или простаивал, но территория и по сей день отлично охраняется.

В январе депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев побывали в Санкт-Петербурге в «Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина». Во время встречи речь шла об открытии в поселке Сиверский Учебно-оздоровительного центра. Людмиле Тептиной и Дмитрию Румянцеву было важно узнать о ходе подготовки к данному процессу, увидеть, каких специалистов готовят в учебном учреждении.

Директор академии, кандидат педагогических наук Евгений Платонов подробно ответил на все вопросы, провел экскурсию по учебному корпусу. Руководство академии планирует обустроить на территории бывшего пионерского лагеря «Дружба» несколько корпусов - помимо оздоровительного и спортивного комплексов, гражданско-патриотический и учебно-производственный. Это позволит обучать выпускников местных школ специальностям сельскохозяйственного машиностроения и не только.

- Сразу виден высокий профессионализм педагогического коллектива и современная материально-техническая база. Здесь готовят специалистов по востребованным для растущей экономики специальностям, прежде всего, для машиностроения. Это очень важно и для Ленинградской области в целом, и для Гатчинского района в частности. У нас получился очень конструктивный, деловой разговор. Это пример отличного взаимодействия двух субъектов, у которых есть общая цель - подготовка высококвалифицированных рабочих кадров и повышение престижа рабочих специальностей. Уверена, что у коллектива академии все получится, - отметила по итогам визита Людмила Тептина.

Затем Евгений Платонов выступил на открытом заседании Совета депутатов Сиверского поселения. Доклад об открытии Учебно-оздоровительного центра вызвал живой интерес, прозвучало много вопросов. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина с администрацией Сиверского поселения. Показательно, что в новом учебно-производственном комплексе планируют готовить специалистов по направлению «Сельскохозяйственное машиностроение», и рядом, в деревне Большие Колпаны, построят завод по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также центр по продаже и сервисному сопровождению техники белорусской международной многопрофильной компании «АМКОДОР». Это предприятие станет первым российским заводом компании, построенным с нуля. Так что востребованность в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена на гатчинской земле гарантирована.

В середине марта студенты Невского машиностроительного факультета Академии машиностроения отлично провели время в Учебно-оздоровительном центре «Дружба». Для них были организованы спортивные соревнования, в которых можно было показать свою скорость, меткость, смекалку. Это был необычный день: из большого серого города ребята попали в сказочный лес с белыми сугробами. На сайте академии только положительные эмоции, и больше всего - от перетягивания каната. В этих соревнованиях не было победителей и побежденных, потому что победила дружба.

Татьяна Можаева