Гатчинская школа №4: «пилинг» фасада
В Гатчинской школе №4 – бывшем Реальном училище имени Императора Александра III продолжаются ремонтные работы. В настоящее время «четверку» одели в леса и приступили к реставрации фасада.
Рубрики: Образование
Сейчас бригада рабочих снимает штукатурку на фасаде основного здания школы со стороны улицы Чкалова. Также в этом году в планах строителей отреставрировать окна, закончить работы с перекрытиями, заменить внутренние и наружные инженерные коммуникации, перестелить кровлю. Напомним, что закончить ремонт школы планируют в ноябре 2023 года.
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