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Где 12 апреля отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 12 апреля в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

- с 10:00 до 18:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово, ул. Зеленая.

 

- с 09:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

д. Тяглино.         

 

- с 09:00 до18.00

Сяськелевское СП:

д. Фьюнатово.    

 

- с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Пудость часть., котельная,

Б. Резино скважины, КНС,

д. Сокколово,

д. Котельниково.