Где 12 апреля отключат свет в Гатчинском районе
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 12 апреля в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
- с 10:00 до 18:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово, ул. Зеленая.
- с 09:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
д. Тяглино.
- с 09:00 до18.00
Сяськелевское СП:
д. Фьюнатово.
- с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Пудость часть., котельная,
Б. Резино скважины, КНС,
д. Сокколово,
д. Котельниково.
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