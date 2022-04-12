Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики

13 апреля без света в Гатчинском районе останутся 10 населенных пунктов

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики:  ЖКХ

13.04.22 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово, ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая.

 

13.04.22 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

д. Тяглино.         

 

13.04.22 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Большое Ондрово,

д. Малое Ондрово,

д. Вытти,

д. Кастино,

д. Тойворово,

д. Саванкюля.     

 

13.04.22 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Кемпелево.

 

13.04.22 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

 