13 апреля без света в Гатчинском районе останутся 10 населенных пунктов
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:
Рубрики: ЖКХ
13.04.22 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово, ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая.
13.04.22 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
д. Тяглино.
13.04.22 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Большое Ондрово,
д. Малое Ондрово,
д. Вытти,
д. Кастино,
д. Тойворово,
д. Саванкюля.
13.04.22 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Кемпелево.
13.04.22 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
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