265 спортсменов встретятся в Гатчине на ЗаБеге

На самую длинную дистанцию – 21 км – заявлено 29 человек. Соревнования проводятся для профессиональных легкоатлетов и бегунов-любителей.

Регистрация на «ЗаБег» продолжается. Чтобы стать участником Гатчинского марафона, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте https://reg.o-time.ru/start/22234. Потенциальные участники могут выбрать наиболее комфортную для них дистанцию в 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км.

Маршрут «ЗаБега» в Гатчине проходит по центральным улицам ленинградской столицы. Старт традиционно будет дан на площади Победы. Ориентироваться на маршруте марафонцам помогут столичные достопримечательности ─ Ингербургские ворота, Павловский собор и Кирха Святого Николая.