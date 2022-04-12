Гатчинская студентка - победительница конкурса «Без срока давности»

Полина написала сочинение на тему «Память – наша сила» в тематическом направлении «Военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Всего федеральное жюри определило 62 победителей и призеров, из них четверо – абсолютные победители.

«Мы счастливы поздравить нашу студентку Полину Семенову с абсолютной победой в конкурсе такого уровня. Этот успех во многом принадлежит и ее наставнику – преподавателю русского языка и литературы Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Елене Немченко. Победа вполне закономерна для проделанной работы», – подчеркнула председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Церемония награждения победителей, призеров и их учителей-наставников пройдет 8 мая в Музее Победы в Москве. Сборники лучших работ будут отправлены в библиотеки образовательных организаций.