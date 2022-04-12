Молодых врачей ждут в больницах Ленинградской области

Встреча началась с награждения студентов и ординаторов университета, которые были привлечены к работе во время последней волны коронавируса — грамоты из рук главы отрасли региона получили восемь ребят. Сергей Вылегжанин также вручил благодарность губернатора ректору университета Дмитрию Иванову.

«Ковид открыл нам глаза на многое. Когда больницы региона во время пиковой заболеваемости попросили помочь, то Педиатрический университет откликнулся сразу. Студенты вышли в «поле» и стали помогать наравне с сотрудниками поликлиник. И после этого опыта мои коллеги из областных больниц сказали только одно: очень классные ребята! Вы искренне помогали пациентам, были уважительны — огромная вам благодарность от всей медицинской семьи региона!», — подчеркнул Сергей Вылегжанин.

Он также добавил, что в системе здравоохранения региона выпускники Педиатрического университета работают на руководящих постах. Вуз закончили два главных врача областных больниц, шесть их заместителей и 33 заведующих отделениями.

Один из выпускников – главный врач «Выборгской ЦРБ» Олег Карасев – назвал обучение в Педиатрическом университете знаком качества. «Горжусь тем, что здесь получил образование, это уникальное место. По прошествии многих лет часто вспоминаю, чему и как здесь учили», — сказал он.

Сегодня от региона в Педиатрическом университете по целевому направлению — более 150 студентов. Глава комздрава представил обучающимся медицинские учреждения области, рассказал об основных дефицитных специальностях, а также обозначил уровень зарплат и разовых выплат для молодых специалистов. Сергей Вылегжанин также озвучил идею создания чата студентов и главных врачей больниц региона, чтобы они могли напрямую задавать вопросы о целевом обучении, вакансиях и другие. Ректор университета поддержал инициативу председателя по созданию чата выпускников Педиатрического университета.

О своих учреждениях рассказали и главные врачи ЛОКБ, Всеволожской, Выборгской, Гатчинской, Кировской и Бокситогорской больниц. Все они сообщили не только о потребностях в кадрах и заработке, но также обозначали и другие «бонусы» - транспортную доступность, молодые коллективы, возможность карьерного роста, поддержку инициатив, и даже возможность отдыхать на рыбалке.

«У нас нескучно, и возможности к реализации в здравоохранении региона — это не форма речи, а реальность», — резюмировал Сергей Вылегжанин.