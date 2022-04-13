Гатчинцы прощаются с героем Александром Приходько

Соболезнования по случаю гибели героя выразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, житель п. Сиверский, капитан Александр Анатольевич Приходько. Настоящий офицер, человек долга и чести, он отдал жизнь за Родину, защищая мир, освобождая Украину от неонацистов. В тяжелый час разделяю боль огромной утраты с семьей Александра Анатольевича Приходько, его родными и близкими, друзьями, однополчанами. Ленинградцы всегда будут помнить о своем герое, отважном воине, патриоте! Вечная память защитнику Отечества! – говорится в сообщении главы региона.

Слово соболезнования по случаю гибели Александра Приходько выразили руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим:

- Мы простились с нашим земляком, жителем поселка Сиверский, капитаном Александром Анатольевичем Приходько, который погиб во время специальной операции на территории Украины. Офицер, штурман вертолетной эскадрильи, человек долга и чести, любящий отец, муж и сын. Капитан Приходько отдал жизнь за национальную безопасность России, он погиб, защищая право людей на спокойную и мирную жизнь, защищая все, что нам дорого! Скорбим и разделяем невосполнимую боль утраты с семьей, родными и близкими, друзьями и сослуживцами Александра Анатольевича Приходько. Мы всегда будем помнить и чтить тот подвиг, который совершил наш земляк.

Указом Президента РФ капитан Приходько Александр Анатольевич награжден орденом Мужества посмертно.