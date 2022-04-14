Фестиваль молодых избирателей Гатчинского района: весело и просто о выборах

В традиционном фестивале молодых избирателей Гатчинского района приняли участие 13 команд, представлявших молодежные общественные объединения и поселения района. Возраст участников - от 14 до 25 лет.

Конкурсная программа состояла из трех этапов. В конкурсе «Визитка» участники должны были в течение трех минут представить свою команду и эмблему, презентовать свою гражданскую позицию, свое понимание роли молодежи в политической жизни страны, региона, муниципального образования.

«Конкурс капитанов» проходил в формате трансляции уникальных видеороликов продолжительностью не более трех минут. В ролике необходимо было отразить позицию капитана команды о возможностях современной молодежи изменить к лучшему свою жизнь, жизнь своих родных, друзей, каждого жителя родного края и об ответственности перед будущим поколением россиян.

Представляя на суд жюри и зрителей домашнее задание «Выбираем вместе», команды в течение пяти минут приводили аргументы в пользу участия в голосовании на выборах любого уровня, либо участия в выборах в качестве кандидата.

Как отметили члены жюри, в составе которого работали представители избирательной комиссии, аппарата совета депутатов и комитета по молодежной политике, ребята продемонстрировали отличную творческую подготовку, умение отстаивать свою позицию, неравнодушие к социальным проблемам и стремление помогать, действовать и развивать свою малую Родину.

По итогам конкурса победила команда «ССП» Сяськелевского поселения. Второе место заняла команда Пудостьского поселения, на третьем месте - команда «Новое поколение» Войсковицкого поселения.

Эти три команды, а также команда Сиверского поселения и города Коммунар, примут участие в отборочном этапе Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области.

Напомним, что очередной межрайонный отборочный этап пройдет 22 апреля в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки». В нем будут соревноваться команды Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, Сланцевского, Тосненского муниципальных районов, Сосновоборского городского округа. Команды – победители отборочных этапов примут участие в финале Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области, который пройдет в мае в Гатчине в киноконцертном зале «Победа».