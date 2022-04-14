Гатчина становится столицей вольной борьбы

Новый зал вольной борьбы в Гатчине на ул. 7 Армии, 18 «А» открыл двери для юных борцов 14 января 2022 года. С 1 февраля начались занятия в средней и младшей группах. С 1 марта отделение вольной борьбы Гатчинской ДЮСШ №1 переехало в новый зал. Прошло два месяца. Можно подвести первые итоги.

55 детей в возрасте 5 – 12 лет впервые переступили порог Гатчинской школы вольной борьбы и начали осваивать премудрости одного из самых интересных и нелегких видов спорта. 24 человека вернулись в спорт. Самым значительным достижением этого времени стал приход в школу не только старших воспитанников, но и их родителей. Здоровый образ жизни прочно входит в жизнь и семьи наших борцов. За папами подтягиваются и мамы.

Игорь Вершинин, автор и вершитель судьбы нашего зала, разводит руками: «Ну нет у меня пока возможности создать условия для всех. Даже не предполагал, что столько будет мам, желающих заниматься борьбой. Но мы будем стараться и, может быть, совсем скоро наша школа станет и семейным Клубом вольной борьбы! Сейчас мы готовимся к летней оздоровительной работе и летним сборам. При школе будет работать летний тренировочный лагерь, в июне борцы уезжают на сборы в Анапу в специализированный лагерь, в августе едем на Ладогу, будем жить в палаточном лагере и тренироваться на природе. На борьбу начинают приходить девочки, они требуют особых условий и отношений. Работы много».

Победы и спортивные достижения борцов-вольников на Первенствах России, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх вызывают восхищение и чувство гордости. Нашим ребятам повезло. О том, как развивается сейчас вольная борьба, они узнают не из книг и новостей ТВ, а из рассказов чемпионов России и Европы по вольной борьбе, которые приезжают в Гатчину на тренировки к своему другу, тренеру школы - Азамату Хандохову. Анзор Хизриев и Али Алиев считают Гатчину одним из самых перспективных городов для развития юношеского спорта и вольной борьбы.

На протяжении десятилетий лидерами в нашем виде спорта были спортсмены из Дагестана, Чечни, Осетии, Сибири. Нам с ними тягаться тяжело в силу генетических и физиологических предпосылок. Но борьба развивается. Все чаще и чаще на мировой ковер выходят представители Москвы, Санкт-Петербурга и малых городов России. Федерация борьбы обращает больше внимания на детский спорт, проводит турниры для юных спортсменов.

Меня родители после тренировки иногда спрашивают: «А почему вы не начинаете бороться, ведь прошло уже два месяца?» И я объясняю. И детям, и взрослым.

- Чтобы стать борцом, нужно пройти длинный и нелегкий путь. Считалось, что борьбой можно заниматься с 10 лет. Сейчас все виды спорта молодеют. Тренеры пришли к выводу, что в 7 - 8 лет уже можно начинать постигать основы мастерства. Первые два года не нужно ждать результатов. При правильном подходе к начальному этапу на третьем году маленькие вольники вполне готовы к любым нагрузкам - как психологическим, так и физическим. Важно не оттолкнуть юного спортсмена от дальнейших занятий, заинтересовать, научить его «владеть своим телом», подготовить к постоянному труду над своим телом и, что немаловажно, характером.

Врачи утверждают, что в детский сад приходит 95 % детей с отклонениями в области здоровья. Такими они приходят и на борьбу. Задачи тренера – не навредить, способствовать восстановлению и укреплению здоровья, развивать мышление. Занятия проходят в игровой форме, дается много гимнастики, акробатики, легкой атлетики, игровых видов спорта. Ребята учатся крепко стоять на ногах, быть ловкими и изворотливыми, напористыми и терпеливыми. Проиграл – значит недоработал, выполнил что-то не так, пропустил тренировки. Тренеры «старой школы» считают, что борьба начинается с 11-12 лет, постепенно, с втягивающими нагрузками. Не согласиться – невозможно. А результаты обязательно будут. И здесь большую роль играют и кропотливый труд тренера, и тренировочный опыт соревнований, и условия для борьбы, и поддержка родных и близких. Все это есть у наших борцов.

Татьяна Алексеева