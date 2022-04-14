Растрата на 49 миллионов

Помимо гендиректора, в деле фигурируют начальник управления по логистике и материально-техническому снабжению завода, а также руководитель отдела сбыта. По данным следствия, они договорились между собой и провели безвозмездное отчуждение совершенно новой продукции, сделанной по гособоронзаказу, в пользу сторонней фирмы из Белгородской области. Эта коммерческая организация поставляет оборудование на судоремонтные и судостроительные предприятия.

Продукцию – пять воздухораспределителей, семь водяных холодильников, а также блоки охладителя воды и масла – вывезли с заводского склада в Гатчине через проходную.

Преступников изобличила Госавтоинспекция. Фуру с оборудованием остановили на дороге инспекторы ДПС. У перевозчиков не было сопроводительных документов на груз, а руководители предприятия путались в показаниях. Это вызвало подозрения у правоохранителей и привело к возбуждению уголовного дела о растрате.