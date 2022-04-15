Для нового ФОКа в Гатчине возведен каркас

Строительство ФОКа для спортивной гимнастики началось больше года назад. В настоящее время готов фундамент, возведен каркас здания.

В новом комплексе расположится отделение спортивной гимнастики Гатчинской детско-юношеской спортивной школы №1, в котором сегодня занимаются 260 детей.

Работы на объекте выполняет компания «Фундамент» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» за счет средств областного бюджета. Сумма контракта - около 81 млн рублей. Строительство идет по плану.

Екатерина Дзюба