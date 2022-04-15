Для нового ФОКа в Гатчине возведен каркас
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Гатчине на улице Чехова, 9 должно быть завершено до конца года. Как обстоят дела на объекте, сегодня проверила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
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Строительство ФОКа для спортивной гимнастики началось больше года назад. В настоящее время готов фундамент, возведен каркас здания.
В новом комплексе расположится отделение спортивной гимнастики Гатчинской детско-юношеской спортивной школы №1, в котором сегодня занимаются 260 детей.
Работы на объекте выполняет компания «Фундамент» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» за счет средств областного бюджета. Сумма контракта - около 81 млн рублей. Строительство идет по плану.
Екатерина Дзюба
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