Гатчинская школа № 4: исторические находки будут сохранены

В июле прошлого года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции школы. Подрядчик – ООО «РЕССТРОЙ». За прошлый год успели почти полностью демонтировать строительные конструкции и наполовину вывезти мусор. Однако рост инфляции из-за пандемии привел к увеличению стоимости строительных материалов. Кроме того, в ходе работ возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации – в старом здании вскрылись новые проблемы. В связи с этим готовится документация для заключения договора с Государственным Республиканским центром экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры «Росгорэкспертиза» на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения.

В 2022 году планируется сделать перекрытия, заменить наружные и внутренние инженерные сети, кровлю, реставрировать окна и фасад.

В первом квартале подрядчик выполнил работы на сумму свыше четырех миллионов рублей. Сейчас продолжается демонтаж строительных конструкций, вывоз и утилизация строительного мусора. Сделаны бетонные полы в цокольном этаже, строители приступили к устройству межэтажного перекрытия. Установлены строительные леса для реставрации фасада обоих зданий школы.

- С учетом тех изменений, которые вносятся и на федеральном, и на региональном уровне, нам с подрядчиками удается находить решения, чтобы работы продолжались без отступления от графика, – говорит Людмила Нещадим. – Хотя, конечно, сегодня мы в очередной раз убедились, что, к сожалению, не все вопросы были утверждены в проектно-сметной документации. В ходе работы выявляются новые особенности конструктива здания школы и новые особенности применения тех или иных технологий в рамках реконструкции. Надо отметить очень достойное авторское сопровождение проекта, предлагаются необходимые решения, чтобы сохранить исторические находки, выявляемые в процессе работы. Правда, перечень работ все больше и больше…

Срок окончания работ – конец 2023 года.

Екатерина Дзюба