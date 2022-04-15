«Гатчинские ассамблеи - 2022» - объединяют!

Конкурсные выступления и церемония награждения проходили на большой профессиональной сцене, установленной в зале ФОК «Арена». Большой праздник танца длился два дня - каждый по шесть часов в трех отделениях. Никаких ограничений в возрасте и творческом полете фантазии. На «Гатчинских ассамблеях» выступили дошкольники и любители танца серебряного возраста, заслуженные коллективы и начинающие.

По мнению участников, первый день фестиваля был ярким и насыщенным. Зрители обменивались фотографиями и вели летопись «Гатчинских ассамблей».

- Мы продолжаем наслаждаться жизнью без пандемии, - писали в соцсетях. - Высокая организация фестиваля, дружеская, доброжелательная атмосфера, поддержка жюри и зрителей способствовали успеху и радости всех участников.

Это были замечательные выходные дни. Родители благодарили руководителей коллективов, преподавателей, хореографов, радовались, что их труды не прошли даром и дети оправдали надежды.

Второй раз выступает на ассамблеях танцевальный коллектив «Людмила» (руководитель Людмила Семенова) Школы третьего возраста г. Гатчины. За час до показа конкурсанты поделились своими эмоциями.

- Обращаюсь ко всем представителям старшего поколения: вставайте с диванов и занимайтесь танцами! – заявила Наталья Викторовна Бушмелева. - На первом выступлении, около семи лет назад, у нас были, как говорится, вольные танцы. А сейчас – народные. Вепский танец, с которым мы выступаем, сложен тем, что не сопровождается музыкой. В нашем возрасте чувствовать ритм, задаваемый стуком ложек, – конечно, сложновато. Мы приглашали специалиста по народным танцам из Подпорожского района. Она рассказывала о вепской культуре, особенностях вепского танца, ставила нам руки, занималась постановкой корпуса. Постараемся сделать все максимально точно.

- Вепский танец, который мы исполняем, передает разговор, работающих в поле женщин, - дополняет Нина Ивановна Савицкая. - Очень красивые национальные костюмы расшиты нами вручную. Второй конкурсный номер - народный танец «Четвёра» из деревни Бокситогорского района Ленинградской области. Его исполняют две пары. Замечательно, что, наконец, в этом номере на сцене появляются и наши мужчины.

Участник коллектива «Людмила» Виктор Михайлович Максименко по-настоящему заниматься танцами стал только полгода назад – и попал на «Гатчинские ассамблеи».

- Работал сварщиком, трактористом - не до танцев было. Сейчас настрой боевой, не волнуюсь. Даже самому удивительно. Как в своей тарелке! – признается Виктор Михайлович.

Внимательно следила за выступлениями и делала пометки в программке руководитель Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нина Аниконова.

- Стараюсь каждый год посещать «Гатчинские ассамблеи», чтобы увидеть здесь карело-финские танцы, – говорит Нина Андреевна. - Я уже думаю вперед о наших следующих творческих программах, куда мы сможем пригласить коллективы из разных уголков Гатчинского района. В этом году очень порадовал финской полькой танцевальный коллектив «Кристалл» из поселка Вырица. И костюмы очень хорошие, соответствующие нашей культуре. Надеюсь, увижу еще много интересного.

Всем своим многочисленным составом на «Гатчинских ассамблеях» побывал Народный коллектив «Ансамбль русского танца «Околица» из города Новая Ладога. На этот раз звезда удачи светила для него особенно ярко. После награждения ребята были счастливы и довольны.

- Нам очень-очень понравилось: мы заняли первое место и получили множество кубков и наград. Это здорово, - радовались юные танцоры. - Мы четыре года приезжаем на «Гатчинские ассамблеи» и всегда уезжаем не с пустыми руками. И к этому фестивалю готовились очень серьезно. Всеми группами представили на конкурс восемь танцев. Мы очень старались!

И еще, что немаловажно, все участники отметили судейство: оно было честным и справедливым. Профессиональное жюри возглавила Народная артистка СССР, Лауреат Государственной премии СССР, профессор Г.Т. Комлева. С ней работали Заслуженный работник культуры Российской Федерации, хореограф Н.И. Мухина, председатель городского методического объединения руководителей бальных танцев, судья высшей категории В.В. Матвеев, Заслуженный работник культуры Краснодарского края, хореограф А.П. Кузьменко.

За два дня они оценили 120 конкурсных работ в разных возрастных группах и номинациях: эстрадный танец, танцевальное шоу, бальные ансамбли и стрит-шоу. Практически все участники получили награды разного достоинства и подарки. Аплодисментами участников и зрителей были отмечены все руководители коллективов, тренеры, репетиторы, хореографы, которые приехали в Гатчину, и кто остался болеть за своих дома.

Главные награды «Гатчинских ассамблей» – спецпризы и Гран-при.

По итогам двух дней фестиваля обладателем Гран-при стал Народный коллектив «Ансамбль русского танца «Околица» Центра культуры, спорта и туризма

г. Новая Ладога, руководители - Лариса и Мария Анкудиновы.

По результатам оценки жюри, было вручено пять специальных призов.

«За лучшую балетмейстерскую работу» в танце «Время» - Образцовому коллективу «Ансамбль эстрадно-бального танца «Тиара» культурно-досугового комплекса «Красносельский», г. Красное Село, руководитель Оксана Елсукова, педагог Мария Ряполова.

«За высокую сценическую культуру бального танца» - Образцовому коллективу «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» Гатчинского городского Дома культуры, руководитель Наталья Седова, балетмейстер-постановщик Константин Архипкин.

«За лучшее художественное оформление и сценический костюм» в танце «Знакомьтесь, Океан» - Детскому образцовому хореографическому ансамблю «Улыбка» Городского культурного центра г. Пскова, руководитель Ирина Денисова, хореограф-постановщик Анастасия Чебан.

«За особую эстетику детской хореографической культуры» в танце «Ласточка» - VegasDanceStudio г. Петергофа, руководитель Сергей Гаськов.

«За высокую исполнительскую культуру» в танце «Прованский котильон» - Образцовому коллективу «Ансамбль танца «Славяночка» Центра культуры, досуга и творчества г. Коммунара, руководитель Ирина Савченко, педагог Екатерина Чурова.

- Очень показательно, что в этом году по итогам конкурса у нас не было просто дипломантов. Это очень приятно! – отметила организатор фестиваля, художественный руководитель танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» Наталья Седова. - Значит, вырос уровень конкурсных работ, наши ежегодные «Гатчинский ассамблеи» продолжают развиваться, объединяя талантливых людей и творческие коллективы.

Татьяна Можаева