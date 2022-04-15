Гатчинские ветераны выступили в Луге

Уже не первый раз Гатчинский хор ветеранов войны и труда с успехом выступает в Лужском районе. Поющих ветеранов из Гатчины очень тепло встречают и зрители, и другие участники открытого фестиваля-конкурса «Звучи, родное «Полужье».

Академическому хору ветеранов войны и труда был вручен диплом лауреата третьей степени в категории «вокальные ансамбли и хоровые коллективы учреждений культуры, имеющие звание «народный самодеятельный коллектив». Дипломов фестиваля были удостоены художественный руководитель коллектива Софья Левицкая и концертмейстер Елена Веселова.

Большая творческая поездка длиною в 100 км между двумя городами воинской славы - Гатчиной и Лугой - доставила массу положительных эмоций. На обратном пути ветераны посетили мемориальный комплекс «Партизанская слава», посвященный боевому братству партизан трех областей - Ленинградской, Новгородской и Псковской.

Татьяна Можаева