Где отключат свет в Гатчинском районе 18 апреля?

18.04.22 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

Д. Маргусы.

18.04.22 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

18.04.2022 с 11:00 до 15:00

Пудостьское СП:

п. Пудость,

д. Сокколово,

д. Котельниково.

18.04.2022 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово, ул. Лесосеменная Станция,

д. Скворицы,

Коровники АО "Красногвардейский комплекс"(на 15 минут).

22.04.2022 с 09:00 до 17: 00 (дважды на 30 минут)

Пудостьское СП:

п. Терволово: ул. Зелёная, ул. Целинная, ул. Полевая, ул. Инкубаторная.

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

С 21.04.2022 с 09:00 и по 22.04.22 до 15:00 с включением на ночь

г. Гатчина:

ул. 7-й Армии д. 5, 6, 6А; ул. Гагарина д. 8А; ул. Коли Подрядчикова д. 11, 15; ул. Крупской д. 11, 11 к. 3, 12; бассейн "Волна".

19.04.22 с 08:00 до 17:00

г. Коммунар:

ул. Сельская д. 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 89, 89А, 89Б, 66А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90 А, 92, 94, 96, 98; ул. Строителей д. 1, 3, 5, 5А, 7; ул. Шоссейная д. 1-12, 14, 16; поликлиника; полиция; насосная, ул. Шоссейная д. 1-12, 14, 16; ул. Строителей д. 2, 4; ул. Сельская д. 89, 98.

19.04.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Новопролетарская, д. 52, 52А, 57, 59, 59А, 61; ул. Сойту д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37А, 41, 43, 45; ул. Кузьмина д. 4; ул. Киевская д. 9Б, 7/15, 10Б, 20А, 24, 33/1, 33/2, 12, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46.

20.04.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Урицкого д. 21, 27, 29, 30, 31; ул. Володарского д. 29А, 39, 39А, 41; ул. 7-й Армии д. 25, 27.





22.04.22 с 09:00 до 15:00

г. Гатчина:

ул. Крупской д. 8 1.

21.04.22 с 09:00 до 16:00

Сиверское СП:

п. Сиверский, пр-кт. Героев д. 2А, 8, 49-67; ул. Речная д. 29-33.

18.04.22 с 08:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная больница"; ул. Соболевского д. 1-30А; ул. Ефимова д. 53, 56; ул. 1-го Мая д. 38-48; ул. Лесная д. 1-12; ул. Моховая д. 5-22.

19.04.22 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

гт. Вырица: пр-кт. Коммунальный д. 1, 5, 12, 14; ул. Моховая д. 1-6; ул. Ефимова д. 18-44; ул. Футбольная д. 23-30; ул. 1 Мая д. 16-20, 32; ул. Льва Толстого д. 4-11; пожарная часть; полиция.

20.04.22 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: пр-кт. Пильный д. 1-12; ул. Грибная д. 1-23; пр-кт. Островского д. 1-6; пр-кт. Кирова д. 1-10; ул. Соседская д. 1-16; пр-кт. Коммунальный д. 35-80; пер. Безымянный д. 1-12; пер. ГЭС д. 1-8, : ул. Соболевского д. 40Г-40Л; ул. Оредежская д. 1-43; ул. Сергучевская д. 7-36.

21.04.22 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ул. Ракеевская д. 1-6, 9, 11; ул. Серафимовская д. 1-8; пер. Майский д. 43-56.

22.04.22 с 09:00 до 15:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ул. Ушаковская д. 1-21; ш. Сиверское д. 216.