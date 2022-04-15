Приглашаем на День открытых дверей!
16 апреля в Кингисеппском колледже технологий и сервиса пройдет день открытых дверей для будущих участников проекта «Профессионалитет»!
В 2022 году в Российской Федерации создадут первые 70 образовательно –производственных кластеров проекта «Профессионалитет» – объединения колледжей, техникумов и предприятий, благодаря которым студенты смогут быстро обучаться востребованным профессиям и сразу получать опыт на производствах.
Проект «Профессионалитет» является основой комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования. Его задача – широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и специалистов по востребованным профессиям.
16 апреля 2022 года на площадках федерального проекта «Профессионалитет» в 42 регионах страны пройдет единый день открытых дверей. Будущих студентов и их родителей ждут в колледжах и техникумах, на предприятиях опорных работодателей – индустриальных партнеров.
Единый день открытых дверей даст старт приемной кампании «Профессионалитет». Планируется, что в этом году слушателями проекта станут 150 тысяч студентов.
Кингисеппский колледж технологии и сервиса вошел в число победителей Конкурса на предоставление грантов в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Что это значит для колледжа?
1. Создание на базе колледжа образовательно-производственного центра (кластера) по программам среднего профессионального образования, в который войдут ещё 5 профессиональных образовательных организаций Ленинградской области: ГАПОУ ЛО "Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса", ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум", ГБПОУ ЛО "Политехнический колледж" г. Светогорска, ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский", ГБПОУ ЛО "Волховский колледж транспортного строительства".
2. Обновленная материально-техническая база, соответствующая требованиям реального сектора экономики; так практика студентов становится максимально приближена к реальной работе.
3. Возможность повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров колледжа на базе предприятия-работодателя образовательно-производственного кластера.
4. Возможность обучения студентов по новым образовательным стандартам, отвечающим запросам реального сектора экономики.
5. Заключение целевых договоров между обучающимися и предприятием-работодателем для гарантированной возможности трудоустройства выпускников.
В день открытых дверей запланирован ряд мероприятий:
· Родительское собрание с ответами на вопросы от представителей органов власти, колледжа, работодателей.
· Видео - экскурсия о деятельности колледжа.
· Краткий экскурс в проект «Профессионалитет».
· Экскурсия по колледжу в формате квеста (6 маршрутов) с проведением мастер-классов, презентациями мастерских, лабораторий и профессий.
· Экскурсия по предприятию ООО «ПГ «Фосфорит».
Ждем гостей и участников Единого дня открытых дверей в 11:00 на площадке федерального проекта «Профессионалитет» по адресу: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 63!