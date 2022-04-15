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Приглашаем на День открытых дверей!

16 апреля в Кингисеппском колледже технологий и сервиса пройдет день открытых дверей для будущих участников проекта «Профессионалитет»!

Рубрики:  Образование

В 2022 году в Российской Федерации создадут первые 70 образовательно –производственных кластеров проекта «Профессионалитет» – объединения колледжей, техникумов и предприятий, благодаря которым студенты смогут быстро обучаться востребованным профессиям и сразу получать опыт на производствах.

Проект «Профессионалитет» является основой комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования. Его задача – широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и специалистов по востребованным профессиям.

16 апреля 2022 года на площадках федерального проекта «Профессионалитет» в 42 регионах страны пройдет единый день открытых дверей. Будущих студентов и их родителей ждут в колледжах и техникумах, на предприятиях опорных работодателей – индустриальных партнеров.

Единый день открытых дверей даст старт приемной кампании «Профессионалитет». Планируется, что в этом году слушателями проекта станут 150 тысяч студентов.

Кингисеппский колледж технологии и сервиса вошел в число победителей Конкурса на предоставление грантов в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Что это значит для колледжа?

1.  Создание на базе колледжа образовательно-производственного центра (кластера) по программам среднего профессионального образования, в который войдут ещё 5 профессиональных образовательных организаций Ленинградской области: ГАПОУ ЛО "Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса", ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум", ГБПОУ ЛО "Политехнический колледж" г. Светогорска, ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский", ГБПОУ ЛО "Волховский колледж транспортного строительства". 

2.  Обновленная материально-техническая база, соответствующая требованиям реального сектора экономики; так практика студентов становится максимально приближена к реальной работе. 

3. Возможность повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров колледжа на базе предприятия-работодателя образовательно-производственного кластера. 

4.  Возможность обучения студентов по новым образовательным стандартам, отвечающим запросам реального сектора экономики. 

5.  Заключение целевых договоров между обучающимися и предприятием-работодателем для гарантированной возможности  трудоустройства выпускников.

В день открытых дверей запланирован ряд мероприятий:

·   Родительское собрание с ответами на вопросы от представителей органов власти, колледжа, работодателей.

·   Видео - экскурсия о деятельности колледжа.

·     Краткий экскурс в проект «Профессионалитет».

·     Экскурсия по колледжу в формате квеста (6 маршрутов) с проведением мастер-классов, презентациями мастерских, лабораторий  и профессий.

·    Экскурсия по предприятию ООО «ПГ «Фосфорит».

Ждем гостей и участников Единого дня открытых дверей в 11:00 на площадке федерального проекта «Профессионалитет» по адресу: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 63!

 

 