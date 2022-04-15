Приглашаем на День открытых дверей!

В 2022 году в Российской Федерации создадут первые 70 образовательно –производственных кластеров проекта «Профессионалитет» – объединения колледжей, техникумов и предприятий, благодаря которым студенты смогут быстро обучаться востребованным профессиям и сразу получать опыт на производствах.

Проект «Профессионалитет» является основой комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования. Его задача – широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и специалистов по востребованным профессиям.

16 апреля 2022 года на площадках федерального проекта «Профессионалитет» в 42 регионах страны пройдет единый день открытых дверей. Будущих студентов и их родителей ждут в колледжах и техникумах, на предприятиях опорных работодателей – индустриальных партнеров.

Единый день открытых дверей даст старт приемной кампании «Профессионалитет». Планируется, что в этом году слушателями проекта станут 150 тысяч студентов.

Кингисеппский колледж технологии и сервиса вошел в число победителей Конкурса на предоставление грантов в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Что это значит для колледжа?

1. Создание на базе колледжа образовательно-производственного центра (кластера) по программам среднего профессионального образования, в который войдут ещё 5 профессиональных образовательных организаций Ленинградской области: ГАПОУ ЛО "Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса", ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум", ГБПОУ ЛО "Политехнический колледж" г. Светогорска, ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский", ГБПОУ ЛО "Волховский колледж транспортного строительства".

2. Обновленная материально-техническая база, соответствующая требованиям реального сектора экономики; так практика студентов становится максимально приближена к реальной работе.

3. Возможность повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров колледжа на базе предприятия-работодателя образовательно-производственного кластера.

4. Возможность обучения студентов по новым образовательным стандартам, отвечающим запросам реального сектора экономики.

5. Заключение целевых договоров между обучающимися и предприятием-работодателем для гарантированной возможности трудоустройства выпускников.

В день открытых дверей запланирован ряд мероприятий:

· Родительское собрание с ответами на вопросы от представителей органов власти, колледжа, работодателей.

· Видео - экскурсия о деятельности колледжа.

· Краткий экскурс в проект «Профессионалитет».

· Экскурсия по колледжу в формате квеста (6 маршрутов) с проведением мастер-классов, презентациями мастерских, лабораторий и профессий.

· Экскурсия по предприятию ООО «ПГ «Фосфорит».