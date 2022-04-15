Золото гатчинцев в мас-рестлинге
На арене спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 10 апреля собрались сотни профессиональных и начинающих атлетов, чтобы принять участие в фестивале силовых видов спорта. Представители Гатчинского района завоевали 10 медалей в чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мас-рестлингу (перетягивание палки).
Федерация народных видов спорта сообщает о следующих успехах:
- Никита Ляпищев – две золотые медали,
- Наталья Козловская - две золотые медали,
- Вероника Насонова - две серебряные медали,
- Андрей Комаров - две серебряные медали
- Михаил Иванов - золотая и бронзовая медали.
Вице-президент Федерация народных видов спорта Денис Соснин благодарит тех, кто помог ребятам проявить себя: Виталия Владимировича Шияна, Алексея Александровича Чугина, главу администрации Сиверского поселения Дмитрия Сергеевича Румянцева, директора СККЦ «Юбилейный» Анну Юрьевну Хороших, президента Федерации мас-рестлинга Ленобласти Давида Сергеевича Петрова, вице-президента Федерации мас-рестлинга Ленобласти Марину Иванову, а также родителей ребят, которые не остаются равнодушными к успехам своих детей, в частности, Сергея Александровича Ляпищева.