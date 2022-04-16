Ещё один уникальный экспонат для музея П.Е. Щербова в Гатчине

В Гатчине продолжаются реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения – доме-музее, где в 1911-1938 годах жил и работал известный художник и этнограф Павел Егорович Щербов.

Как сообщает комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области, при расчистке подвала внимание сотрудников привлек один старый предмет. Несмотря на то, что он был покрыт толстым слоем пыли и ржавчины, «профессиональное чутье» подсказало, что это нечто интересное. Так оно и оказалось. После внимательного изучения выяснилось, что это чугунный ручной станок для изготовления бетонных блоков. С помощью этого небольшого станка были изготовлены блоки для строительства Дома Щербова. Что же это за технология?

Бетонные блоки, а правильнее, в соответствии с историческими источниками, бетонные камни - принадлежат к числу безобжиговых искусственных камней. Можно перечислить несколько их видов: камни В.А. Торлецкого, отличительной чертой которых были три несквозные круглые пустоты; камни типа «Торонто» или «Рэми» с двумя несквозными пустотами; камни типа «новый Торонто» или «система Ливчака» – пустотелые бетонные блоки.

Именно из камней третьего типа и сложены стены усадьбы П.Е. Щербова. В 1906 году в журнале «Зодчий» были опубликованы доклады «О применении бетона и железобетона в строительном деле» и «Из практики бетонных каменных построек», в которых авторы знакомили читателей с зарубежным опытом применения бетонных пустотелых блоков. В Национальной электронной библиотеке находится труд инженера Федора Осиповича Ливчака «Бетонный пустотелый камень, станок для выработки его, кладка из него стен зданий». Книга была издана в 1914 году.

Музейщики обещают не только сохранить этот станок, но и постараться привести его в рабочее состояние.