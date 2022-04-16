Центр ижорской культуры в Вистино: от варежек до гончарного промысла

В рамках проекта «Из рукодельницы – в производителя сувениров» проходят лекции, мастер-классы по рукоделию и выездные занятия. Главная цель проекта — изготовление качественной сувенирной продукции для гостей Ленинградской области и, в частности, Гатчинского района.

Одним из таких выездных занятий стала поездка участниц проекта на Сойкинский полуостров, в деревню Вистино, где расположен уникальный этнографический комплекс — Музей ижорской культуры. Участницы проекта познакомились с укладом жизни и бытом коренных народов Сойкинского края, с ижорскими мастерицами-вязальщицами, посетили гончарную мастерскую. Но главной темой занятия стал своего рода мастер-класс по превращению собственной продукции в востребованные туристами и местными жителями сувениры.

Особенности национального туризма на Сойкинском полуострове

По дороге в деревню Вистино участники проекта прослушали небольшую лекцию о путях развития туристической отрасли в нынешних реалиях.

Туристическая отрасль в настоящее время активно ориентируется именно на внутренний туризм, а он, как и любой другой вид туризма, имеет множество составляющих — от логистики и сферы услуг до приобретения местной продукции, в частности, памятных сувениров. И в этом смысле поездка на Сойкинский полуостров была очень важна. Ижорский музей известен не только своей замечательной краеведческой экспозицией, но и тем, что является стартовой площадкой для развития творчества и народных промыслов. Как считают сотрудники музея, именно с истории культурного наследия и может начинаться любая инициатива, направленная на будущее.

Сойкинский полуостров находится в более чем ста километрах к западу от Петербурга. Коренными обитателями полуострова являются представители финно-угорского народа ижора. Здесь все еще можно услышать ижорскую речь, знаменитое ижорское пение, приобщиться к национальным традициям этого народа. Деревня Вистино считается своего рода неофициальной ижорской столицей наших дней. Именно здесь, на границе двух деревень - Вистино и Ручьи, расположился этнографический музей истории и быта ижорского народа.

Как рассказала директор Ижорского музея Елена Кострова, он образовался в 1993 году, в бывшем здании начальной школы. В 2015 году на территорию музея пришла молодая креативная команда, и жизнь во всей округе буквально завертелась.

- На самом деле, мы не музейщики по профессии, у нас у всех разное образование, - говорит Елена Кострова. - Я по профессии — режиссер, наш мастер-гончар Дмитрий Ткачев — педагог, учитель ИЗО, черчения и технологии. Наш гид Никита Дьячков — культуролог, который имеет ижорские корни и знает ижорский язык. Мы все это делаем своими собственными руками и трудами. Пять лет за действиями нашей команды наблюдал спонсор, только потом предложив свою помощь. Нам нужно было развивать одно из направлений — гончарное дело, которое некогда процветало здесь, в Ямбургском уезде, на территории деревни Большое Стремление. Спонсоры помогли нам построить гончарный центр. В 2020 году открывать его приезжал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который собственноручно скрутил здесь свою первую тарелку. На пустое никогда не придет поддержка, и тебя никто не заметит. Для этого нужно сначала что-то сделать...

Земля рыбаков и рукодельниц

В настоящее время музейное пространство в деревне Вистино включает два деревянных здания. В одном из них расположился этнографический музей с мансардой для занятий и конференций. В другом здании разместился Центр ижорского языка и мастерства.

Основная экспозиция расположилась в двух залах на первом этаже музейного здания. Участницы гатчинского проекта познакомились с историей и культурой ижор, традициями местного быта и жизненного уклада, народными промыслами и ремеслами. Все экспонаты были добыты разными способами. Большинство из них приносили люди из своих домов, а некоторые были обнаружены в могильниках, которых на Сойкинском полуострове хватает. Возраст некоторых археологических находок насчитывает сотни и тысячи лет.

Значительное место в экспозиции занимают предметы, связанные с морским рыболовством, что неудивительно: для ижор это был самый важный промысел на протяжении не одной сотни лет.

- Практически все ижоры занимались рыбным промыслом, - рассказывает Елена Кострова. - Здесь складывались крепкие династии, рыбаки надолго уходили в море. Жили в дощатых домиках, женщины там же рожали детей, и все ижорцы поэтому были крепкими, здоровыми, высокими, сильными.

Кстати, на Сойкинском полуострове в свое время процветал известный на всю страну рыболовецкий колхоз «Балтика», который в последние годы, к сожалению, пришел в упадок.

Пока мужчины рыбачили, женщины занимались домашним хозяйством и рукоделием. На Сойкинском полуострове выращивали овес, лен и некоторые другие зерновые культуры. В музее представлены образцы льняных изделий с уникальной орнаментальной вышивкой, выполненной в красных и синих цветах.

Как обычная варежка стала региональным сувениром

Особенное внимание участниц гатчинского проекта привлек стенд с коллекцией варежек с самыми разными орнаментами, у каждого из которых своя история и смысл.

Как рассказала Елена Кострова, орнаментальное вязание — еще одна знаковая традиция Сойкинского полуострова.

- Все здесь держали овец, все вязали, - говорит Елена Ивановна. - Делали варежки и носки из грубой шерсти - теплые и колючие. Женщины сохраняли и передавали память о традиционных ижорских орнаментах, разнообразие которых представлено на этих рукавичках. Когда-то эти орнаменты были своего рода языком: так, например, по орнаменту рукавичек можно было узнать, из какой семьи пришла невестка.

Ижорский музей является участником масштабного проекта «Villaväki – шерстяной народ», который направлен на сохранение и развитие традиционных занятий коренных народов Ленинградской области, связанных с обработкой шерсти и изготовлением одежды, игрушек и предметов быта из шерсти. В Вистино уже несколько лет реализуется программа по возрождению традиционных орнаментов и вязанию варежек «Орнаменты ижор Сойкинского края».

- Сначала у нас было всего пять старинных орнаментов и три участницы проекта, - рассказывает Елена Кострова. - По сути мы проводили реконструкцию этих орнаментов. На сегодняшний день у нас уже больше тридцати женщин, которые сами стали хорошими, крепкими мастерами. Они вяжут дома, выезжают на ярмарки и продают свою продукцию. Кстати, самая большая ярмарка на территории музея — праздник ижорской культуры, который проходит в июле.

Многим из ижорских мастериц уже под девяносто лет. Они не просто вяжут носки и варежки, но и проводят работу по сохранению уникальной культуры древних народов, создавая на основе музейных образцов традиционного вязания копии финских, водских, ижорских предметов. Некоторые из них работают, что называется, «от сохи». Так, например, участница проекта Валентина Васильевна сама разводит и выращивает овец, стрижет их, обрабатывает шерсть, прядет ее на настоящей прялке, а потом вяжет замечательные варежки.

Участницы гатчинского проекта с удовольствием познакомились с Валентиной Васильевной, которая провела для них небольшой мастер-класс по прядению шерсти. У библиотекаря Кобринской школы Анны Суриной интерес к этому процессу особый.

- Моя бабушка постоянно пряла собачью и овечью шерсть, - говорит она.- Сейчас у меня мечта научиться прясть с помощью веретена и прялки. Я уже начала закупать оборудование и завела ангорских кроликов. В настоящее время очень востребованы сувениры из натуральных материалов — дерева и шерсти.

У мастера в гончарне

Рядом с Центром ижорского языка и мастерства, под стеклянными колпаками — образцы керамики, изготовленной в гончарной мастерской «Сойка». В самой мастерской постоянно кипит работа — здесь трудится гончар Дмитрий Ткачев.

Гончарное производство всегда было неотъемлемой частью традиционной культуры ижорского народа. Основное производство этого промысла находилось в деревне Большое Стремление, где к началу XX века насчитывалось около ста мастерских. В 2014 году при Ижорском музее началась исследовательская и практическая работа по возрождению гончарного мастерства Сойкинского края.

К сожалению, культура обжига Большого Стремления на сегодняшний день утрачена, да и мастеров практически не осталось. Дмитрий Ткачев занимается реконструкцией гончарных изделий, не только сохраняя формы традиционной глиняной посуды, которые до нас дошли, но и воссоздавая их буквально из археологических осколков. Отступление от традиционного промысла лишь в одном — усовершенствование технологии обработки глины. Изделия мастерской «Сойка» можно увидеть на выставке керамики газового обжига и на стендах фотоэкспозиции «Графика».

Одновременно на территории Ижорского музея реализуют программы обучения детей и молодежи гончарному мастерству и ижорскому языку.

То, что нас объединяет

Гатчинские мастерицы оказались под большим впечатлением от увиденного в Центре ижорской культуры. Кто-то набрался новых идей и стал лучше понимать, как наладить собственное производство сувенирных изделий. Кто-то порадовался масштабу размаха сойкинцев, деятельность которых давно уже вызывает серьезный интерес у туристических структур — даже несмотря на сложности проезда в этот отдаленный уголок региона.

- Очень интересный музей, - говорит руководитель Карташевского клуба лоскутного шитья «Сударушки» Анна Градович. - То, что мы повидали, есть и в русской культуре, и в то же время мы видим и какие-то различия. Что-то мы берем от ижор, что-то они берут от нас. Это очень актуально сейчас — говорить о разных народностях России, о том, что нас объединяет, а не разъединяет. Очень важно объединять наши культуры. Именно это происходит, когда мы общаемся, когда слушаем друг друга, вникая в культуру, традиции и историю каждого народа — пускай и посредством рукоделия. Вообще, сама тема - «Из рукодельниц в производители сувениров» - очень интересна и перспективна. Женщины у нас в клубе творческие, но порой мы не понимаем, как применить, реализовать наши умения и таланты. Мы шьем для себя, снабдили уже нашими изделиями всех родных и друзей. Но человек все равно тянется к творчеству и продолжает дальше что-то делать. Наш проект помогает нам креативно мыслить и понимать, где и как применить свое творчество, как реализовать свою продукцию, которая может быть востребована в наших центрах культуры, музеях, на праздниках...

Юлия Лысанюк