Ленинградские школьники научатся создавать сильное резюме для успешного трудоустройства

Занятие «Моя страна — мои достижения — моё будущее» станет финальным в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты» в 2024/2025 учебном году. На протяжении всего периода школьники активно знакомились с востребованными профессиями в различных отраслях, ведущими российскими компаниями, определяли свои интересы, сильные стороны и возможные траектории профессионального развития.

На занятии «Моя страна — мои достижения — моё будущее» ребята узнают не только о правовых аспектах трудового законодательства, но и получат практические навыки, необходимые для начала трудовой деятельности. На основе учебных материалов, разработанных совместно с экспертами в области профориентации, и результатов персональных профдиагностик педагоги расскажут, как правильно составить своё первое резюме, где искать подходящие вакансии и на что обращать внимание при выборе места работы.

«Сегодняшние школьники — это завтрашние профессионалы, которые будут строить будущее нашей страны. Рефлексивное занятие поможет ребятам не только осознать свои сильные стороны и интересы, но и сделать первые шаги к осознанному выбору профессии. Наша задача — дать им не только знания, но и практические инструменты, такие как навыки составления резюме и понимание трудовых прав, чтобы их путь в профессию был осмысленным и успешным», — прокомментировал руководитель Единой модели профориентации «Билет в будущее» Иван Есин.

Одним из ключевых элементов занятия станет практикум по развитию профессиональных навыков. Ребята узнают, чем отличается стажировка от подработки и какие вакансии доступны школьникам 14-15 лет. Вместе с педагогами учащиеся разберут реальные примеры резюме и попробуют составить свои первые профессиональные профили, выделив сильные стороны и достижения.

Подводя итоги уходящего учебного года, школьники заполнят «Карту моего профессионального будущего», где отметят самые интересные для себя профессии, запомнившиеся мероприятия и ценные советы от наставников и экспертов, принявших участие в тематических занятиях «Россия – мои горизонты». После рефлексивного занятия каждый школьник сможет отработать навыки составления профессионального резюме в личном кабинете сайта «Билет в будущее» в разделе «Профиград».

За текущий учебный год курс «Россия – мои горизонты» прошли более 8,4 миллиона учащихся 6-11 классов из 89 регионов страны. Школьники знакомились с современными профессиями через практико-ориентированные занятия, проходили профдиагностики на платформе «Билет в будущее» и пробовали свои силы в разных направлениях.

Напомним, что в 2024 году 80 тысяч учащихся Ленобласти прошли курс «Россия — мои горизонты».