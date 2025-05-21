Почтальон из Ленобласти – в финале всероссийского конкурса

До 5 июня на официальной странице Почты России «ВКонтакте» проходит онлайн-голосование за звание «Народный почтальон». Участники номинации — победители региональных этапов, отобранные экспертами.

Елена Смирнова – почтальон с 1990 года, работает в почтовом отделении Перечицы в Лужском районе. Обслуживает 4 деревни – с теплотой и вниманием к каждому жителю.

Елена уже набрала более 1000 голосов. Проголосовать за землячку можно до 5 июня по ссылке.

Всероссийский конкурс «Земский почтальон» проводится впервые. В нем участвуют 86 регионов страны. На первом этапе конкурса поступило более 3 тысяч заявок. В финал конкурса вышло 86 человек, включая Елену. Очное итоговое состязание пройдет 5 июня в Москве, а церемония награждения победителей состоится 6 июня в национальном центре «Россия» в рамках Форума тружеников села.

Победитель конкурса получит денежный приз в размере 250 тысяч рублей, а «Народный почтальон», который будет выбран в результате интернет-голосования, – 150 тысяч рублей.

Конкурс проводится партийным проектом «Единой России» «Российское село» и Российским союзом сельской молодёжи при поддержке АО «Почта России».