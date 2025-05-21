Вниманию граждан!

В рамках Международного юридического форума, который в эти дни проходит в Петербурге, были озвучены цифры исследования Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-checking Network (GFCN). Согласно приведенным данным, в 2025 году в России наблюдается значительное снижение количества копий фейковой информации. По данным исследования, число уникальных фейков выросло на 9% и составило более 1,5 тысячи, в то время как количество копий недостоверной информации сократилось на 42%, достигнув 1,8 миллиона. Это свидетельствует о повышении эффективности борьбы с фейками.