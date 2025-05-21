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Вниманию граждан!

ООО «Семеноводство» доводит до сведения граждан, что 27.05.2025 на земельных участках КН: 47:23:0000000:20 вблизи д. Тихковицы и КН: 47:23:0440001:209 вблизи п. Суйда планируется внесение пестицидов методом протравливания картофеле и разбрасывание минеральных удобрений.

Рубрики:  Сельское хозяйство

Вайбранс Топ, КС 0,4-0,7 л/т (класс опасности для человека – 3);

БисолбиСан 2 л/т (класс опасности для человека – 4)

Удобрение азотно-фосфорно-калийное (диаммофоска) 400-550 кг/га.

Препараты и удобрение имеют высокую стойкость в почве, не токсичны для почвенных организмов и птиц.

Оценка токсичности препарата для пчел не требуется (протравители семян и минеральные удобрения).

 

Фото freepik.com