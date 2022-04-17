Полмиллиарда на ремонт дорог

38 новых автобусов

Как было доложено на комиссии, автобусный парк ООО «Транс-Балт», которое занимается пассажирскими перевозками в Гатчинском районе, соответствует всем требованиям. Срывов практически нет. При внезапном выходе из строя автобуса любого маршрута в парке предусмотрен резервный.

С июня 2021 года по январь 2022 года, даже когда пассажиропоток резко снизился из-за коронавируса (на некоторых маршрутах – до 80%), предприятию удалось обновить автобусный парк на 38 единиц. Все поставленные автобусы – 2019-2020 годов выпуска.

Парк обновлен на всех основных маршрутах: 18, 18А, 100, курсирующих между Гатчиной и Петербургом, а также на социальных маршрутах.

Объявлен конкурс на проектирование Западного обхода

Управление автомобильными дорогами Ленинградской области владеет на праве оперативного управления автодорогами общего пользования регионального значения в Гатчинском районе протяженностью более 542 км. В этом году планируется ремонт 4-х автомобильных дорог: подъезда к НПО «Белогорка», Красное Село – Гатчина – Павловск, Низковицы – Переярово – Кипень и Сокколово – Мариенбург.

Общая протяженность ремонта – более 30 км, цена вопроса – свыше 519 млн рублей. Эта сумма составляет четверть той, что запланирована на ремонт автодорог регионального значения всей Ленинградской области.

Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство светофорных объектов на подъезде к Гатчине №2 и на участке дороги Сиверский – Белогорка на пересечении с Вокзальной улицей.

Проходят государственную экспертизу проекты капитального ремонта (элементы обустройства) дорог: Пустошка – Вырица в Вырице, Малое Рейзино – Большое Рейзино – Сокколово в Большом Рейзино, Стрельна – Кипень – Гатчина в Малом Рейзино, Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки в Вырице.

Проектируются светофоры: на примыкании подъезда к Малым Колпанам к Диагональной улице, на перекрестках шоссе Пустошка – Вырица и Семрино – Сусанино – Ковшово и Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки и Гатчина – Куровицы.

Строятся тротуары, проводится освещение на дорогах: Красное Село – Гатчина – Павловск в деревне Горки, Семрино – Сусанино – Ковшово в Семрино, Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки в Выре.

Размещен конкурс на проектирование работ по строительству автомобильной дороги «Западный обход города Гатчины».

В начале мая на дорогах Гатчинского района продолжится нанесение дорожной разметки – после того, как Гатчинское ДРСУ подготовит дороги к данным работам. И к первому мая «Ленавтодор» должен привести в нормативное состояние павильоны на остановках общественного транспорта, сами остановки и придорожную полосу на автодорогах общего пользования регионального значения.

Шумовые полосы вместо светофора

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району поставил вопрос о необходимости оборудовать дополнительными техническими средствами организации дорожного движения перекресток улиц Радищева и Володарского.

Перекресток – место концентрации ДТП. За 2021 год здесь один человек погиб, двое пострадали. Надо принять меры. Притом, что очередность и приоритет движения на перекрестке определены дорожными знаками. Видимость знаков и пересекаемой проезжей части обеспечена.

По мнению комиссии, установка светофора здесь нецелесообразна ввиду того, что ближайшие перекрестки ул. Радищева с улицами Чехова и Урицкого находятся на расстоянии порядка 200 и 150 метров и соответственно оборудованы светофорными постами. Если поставить еще один светофор, увеличится вероятность дорожных заторов, что повлечет дополнительные риски возникновения ДТП, в том числе с участием пешеходов.

Комиссия решила нанести шумовые полосы перед пешеходным переходом через ул. Радищева на перекрестке с ул. Володарского, чтобы дополнительно привлечь внимание как пешеходов, так и водителей. Полосы будут нанесены в рамках муниципального контракта по нанесению разметки в 2022 году.

Решается вопрос установки дорожного знака 6.4 «Парковка» с табличкой 8.17 «Инвалиды» на парковке, прилегающей к территории детского сада № 51 на ул. Генерала Сандалова.

Екатерина Дзюба