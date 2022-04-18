О бюджете, культуре и дачной столице

Заседание проходило в муниципальном бюджетном учреждении «Культурный центр «Дом Исаака Шварца», который расположен в живописном уголке поселка Сиверский. Председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики Вадим Кузько вручил цветы руководителю культурного центра Антонине Нагорной-Шварц, поблагодарил за гостеприимство, отметив уют и интересное наполнение внутреннего пространства.

Об исполнении бюджета-2021

С подробным докладом о проекте исполнения бюджета Гатчинского района за 2021 год и назначении публичных слушаний выступила председатель комитета финансов Любовь Орехова. Депутаты задали вопросы по направлению деятельности своей комиссии.

- Консолидированный бюджет Гатчинского муниципального района в 2021 году составил 10 млрд рублей, в нем бюджет Гатчинского района - 68% (7,4 млрд рублей), города Гатчины – 14% (1,5 млрд рублей) и 18% (почти 2 млрд рублей) – бюджет остальных 16 городских и сельских поселений. Районный бюджет был принят в ноября 2020 года. Четыре раза в него вносились поправки. В результате доходная часть бюджета 2021 года исполнена на 7 млрд 453 млн рублей (98% к уточненному плану), расходная часть - на 7 млрд 428 млн рублей (97% также к уточненному плану). Наши доходы состоят на 39 % из налоговых и неналоговых доходов, а еще 61 % составляют безвозмездные поступления - это дотации, субсидии и субвенции из областного бюджета. Налоговых доходов в бюджет поступило 2 млрд 521 млн рублей. По сравнению с прошлым годом наши собственные доходы увеличились на 399 млн рублей, почти на 20%. Основной доход (57% в общей сумме) – налог на доходы с физических лиц. В прошлом году он составил 1 млрд 445 млн рублей, что больше на 40 млн рублей по сравнению с 2020 годом, - сообщила Любовь Орехова.

Любовь Орехова рассказала, как шло исполнение бюджета по программам. Всего на территории Гатчинского района реализуется десять программ. За прошлый год программное исполнение бюджета составило 6 млрд 596 млн рублей, в том числе по программе «Развитие культуры» - 397 млн рублей, это почти 100 %.

О развитии культуры

Исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова отчиталась за прошлый год и подробно рассказала, на что будут направлены бюджетные средства в 2022 году. Это не только проведение культурно-массовых мероприятий, но и ремонтно-строительные работы в учреждениях культуры Гатчинского района.

Как сообщила Мария Титова, в учреждениях дополнительного образования запланированы ремонтные работы на общую сумму более 6 млн рублей. В том числе средства будут направлены на ремонт фасада Коммунарской детской школы искусств (ДШИ) и частичный ремонт фасада Сиверской ДШИ.

Депутаты поинтересовались, когда будет достроена Таицкая детская музыкальная школа. Как пояснила председатель комитета финансов Любовь Орехова, завершение объекта стоит в планах на 2023 год. Таицкая ДМШ – почти полностью областной объект, и, возможно, с учетом ситуации сроки по таким большим и затратным объектам будут сдвигаться.

Требуют увеличения площади и учреждения культуры в других поселениях Гатчинского района.

- Мы понимаем, что есть необходимость, но пока нет возможности, - ответила Мария Титова.

О развитии дома-музея Исаака Шварца и «Дачной столицы»

Так как заседание проходило в пос. Сиверский, более подробно остановились на местных учреждениях культуры, которые ждут большие преобразования.

Так, сегодня культурный центр «Дом Исаака Шварца» включает два здания – мемориальный дом-музей Исаака Шварца и построенный в 2019 году концертно-выставочный зал. По соседству сформирован еще один земельный участок. Как будет дальше развиваться этот комплекс?

- Рядом с культурным центром «Дом Исаака Шварца» подготовлен земельный участок для строительства стационарной уличной сцены. На этот год предусмотрены средства в объеме 18 млн рублей. Уже объявлен конкурс на определение подрядчика. Работы мы планируем завершить к маю 2023 года - к 100-летию композитора Исаака Шварца. После строительства уличной сцены этот объект будет полностью завершен, - сообщила Мария Титова.

Правда, один вопрос остается так и нерешенным. Дорога у культурного центра не имеет тротуаров и широких обочин: с одной стороны - лес, с другой – сплошные заборы частных домовладений. На вопрос о необходимости дополнительных мест для парковки автомашин и туристических автобусов, особенно при проведении культурно-массовых мероприятий, Мария Титова ответила, что, к сожалению, проектом их оборудование не предусмотрено, вокруг – частные земли.

Еще одно учреждение ждут большие перемены. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-выставочный центр «Дачная столица» объединяет два музея: музей «Дачная столица» в Сиверской и музей Красногвардейского укрепрайона в пос. Новый Свет. В планах 2022 года к этому учреждению присоединить и информационно-туристский центр Гатчинского района, расположенный в Гатчине.

- На 2022-2023 годы на «Дачную столицу» в Сиверской предусмотрены средства для благоустройства территории, ремонт полов и отопительной системы, - сказала Мария Титова. - Конкурс на благоустройство прошел, контракт с подрядчиком заключен. На конкурс по ремонту, к сожалению, вышел всего один подрядчик, и тот не соответствовал критериям. Аукцион пришлось объявить заново. В дальнейших планах по «Дачной столице» - создать в Сиверской на берегу реки Оредеж не просто достойный музей и парк, а культурно-туристический центр. Эта территория составляет примерно гектар. Мы продолжаем заниматься земельными вопросами. Там есть два небольших разрушенных здания, которые переданы в имущество музею, но почему-то без земли под ними. В дальнейшем мы планируем получить и землю, а также вступить в государственные программы, чтобы открыть в Сиверской полноценный выставочный центр для подрастающего поколения.

Татьяна Можаева