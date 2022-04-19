Кто завоевал Кубок Гатчины по мини-футболу?

Первыми на паркет вышли команды ветеранов. «Сиворицы» и «Верево» в своих составах имели немалое количество известных футболистов, что сказалось на уровне показанного футбола. На 13-й минуте обе команды обменялись взятием ворот, затем в течении матча «Верево» дважды вырывались вперед. Развязка случилась за 20 секунд до сирены, когда «Сиворицы», играя в пять полевых игроков, сумели сравнять счет. Ответственный гол забил Юрий Иванов: оказавшись с глазу на глаз с голкипером соперника, он эстетски перебросил мяч, чем вызвал овацию со стороны всех болельщиков.

В серии послематчевых пенальти победу праздновала команда «Верево» Андрея Капустина. Самым полезным игроком финальной встречи был признан Юрий Иванов.

В матче за Малый Кубок команда «Кобрино» довольно лихо взялись за дело, ведя к середине первого тайма 2:0, однако ближе к перерыву игроки «Дебюта» сократили отставание. Второй тайм прошел в вязкой борьбе, в самом конце матча «Дебют» решил перейти на игру в пять полевых игроков, но буквально сразу пропустили гол. Это и позволило игрокам «Кобрино» стать обладателями Малого Кубка.

Главный матч этого дня и всего сезона выдали «Виллози» и «Терволово-U21». Усилиями болельщиков обоих коллективов был создан такой антураж, что командам при такой поддержке оставалось только играть в атакующий футбол.

Первый тайм прошел под диктовку «Виллози»: они ушли на перерыв, ведя с комфортным заделом в счете 5:2. Но на второй тайм молодые футболисты из «Терволово-U21» вышли как на последний бой - стали оказывать огромное давление, наладили реализацию своих моментов, что стало позволять им все ближе приближаться по счету к своим оппонентам. Однако «Виллози» были не готовы отпускать победный результат и смогли совладать со всеми эмоциями и удержали столь необходимую победу 7:6.

Команда «Виллози» Дмитрия Архипова становится обладателем Кубка города Гатчины сезона 2022 год, с чем мы от всей души поздравляем всех игроков и болельщиков.

Мини-футбольный сезон завершен, после майских праздников начнется летний сезон. До встречи!

По информации Федерации футбола Гатчинского района