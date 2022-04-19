Наши ветераны, мы гордимся вами!

Чествование ветеранской организации состоялось в Гатчинском городском Доме культуры. Ветеранский актив гостеприимно встречали волонтеры и аниматоры. В холле первого этажа для них была подготовлена тематическая программа с ретро-викториной, любимыми песнями и танцами.

В Гатчине работа по объединению ветеранов в организацию началась еще в 1960-е годы прошлого века. С тех пор поменялись и время, и страна, и форма организации, но не ее задачи. Основу организации составляют 26 первичных объединений (10 - в Гатчине, 16 - в Гатчинском районе) и восемь коллективных членов. С 31 марта прошлого года совет ветеранов возглавляет Людмила Николаевна Голубева.

Задорной песней «Молодежная» из культового советского фильма «Волга, Волга» юбилейное торжество открыл хор ветеранов войны и труда «Оптимист» Гатчинского дома культуры (руководитель Софья Левицкая, концертмейстер Елена Веселова). Участники встречи с интересом посмотрели видеоролик, рассказывающий о насыщенной жизни ветеранских организаций Гатчинского района.

Гатчинские ветераны стараются шагать в ногу со временем, и поэтому всегда в гуще событий. Они принимают участие в проведении городских и районных мероприятий, ведут активную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, занимаются спортом, оздоровительными, культурными и просветительскими программами.

С приветственным словом к собравшимся обратились руководители района.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко отметил, что ветеранский актив - «ум, честь и совесть нашей эпохи», старшее поколение заслуженно гордится пройденным путем, готово отвечать вызовам времени и помогать молодым строить новую Россию.

- 35 лет для истории – небольшой срок. Но для поколения, прошедшего суровую школу Великой Отечественной войны, для людей, которые сделали все для укрепления Гатчинского района и страны – это значительный этап жизненного пути, - сказала глава администрации района Людмила Нещадим. - Знаю, сколько больших и малых добрых дел было реализовано по инициативе вашей организации. Одно из самых важных – защита прав и интересов старшего поколения. Нам есть, с кого брать пример! Вы живете открыто, активно, отдавая все душевное тепло землякам.

Все 35 лет организацию ветеранов возглавляли люди с богатейшим опытом, неравнодушным отношением к жизни, с огромною любовью к городу и району. В честь юбилея прошла масштабная церемония награждения. Она была организована в несколько этапов, между которыми были творческие подарки и теплые поздравления. Заслуженные награды получил весь ветеранский актив – несколько десятков человек.

Первыми ветеранов поздравили Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Благодарностью администрации награждены председатели первичных организаций - Лариса Владимировна Царькова (микрорайон Мариенбург) и Тамара Алексеевна Миронова (Сиверское поселение).

Почетной грамотой главы МО «Город Гатчина» награждена председатель Гатчинской городской и районной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Вера Георгиевна Шефтер. Благодарностью совета депутатов Гатчинского района - председатели первичных организаций ветеранов Валентина Степановна Гаврилова (микрорайон ЖЭУ №8 г. Гатчины), Зинаида Ивановна Живодрова (Рождественское поселение) и Тамара Ивановна Разгуляева (Коммунар).

Молодостью духа, высокими нравственными идеалами и жизнелюбием гатчинских ветеранов восторгался советник губернатора Ленинградской области, председатель региональной организации ветеранов Юрий Васильевич Олейник.

- Учите наших детей и внуков любви к нашей стране, учите той преданности своей Родине, которая всех вас объединяет, - сказал он, обращаясь к залу.

В праздничной обстановке звание «Почетный ветеран Ленинградской региональной общественной организации ветеранов» было присвоено члену президиума гатчинской организации Ирине Ивановне Моисеевой.

- Ценность любой организации – ее сотрудники, ценность ветеранской организации, ее цвет – сегодня в этом зале, - отметила председатель ветеранской организации Людмила Николаевна Голубева, пожелав всем активного жизненного долголетия, а также выразила благодарность всем, кто оказывает помощь ветеранам.

Слова восхищения красотой, мудростью, активной гражданской позицией и разнообразными творческими талантами адресовали ветеранам депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Людмила Тептина, Олег Белов.

Организация гатчинских ветеранов была награждена Почетной грамотой Законодательного собрания Ленобласти за большой вклад в сохранение исторического наследия и духовно-нравственных ценностей общества, патриотическое воспитание молодежи, укрепление преемственности поколений.

За многолетнюю работу в ветеранской организации благодарственными письмами депутатов Законодательного собрания Ленобласти были награждены два десятка человек. Среди них - председатель первичной организации Дома ветеранов г. Гатчины Вера Ивановна Кизина, председатель совета ветеранов Кобринского поселения Елена Валентиновна Урусова, председатель совета ветеранов Дружногорского поселения Татьяна Петровна Федорова, председатель совета ветеранов микрорайона ЖЭУ №3 г. Гатчины Валентина Николаевна Козлова.

С добрыми словами и поздравлениями выступили руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Павловна Сенькина, консультант комитета по местному самоуправлению Ленинградской области Ольга Владимировна Оганян, председателя Общественной палаты Ленинградской области Юрий Васильевич Трусов.

Активные члены организации и те, кто стоял у ее истоков, были награждены благодарственными письмами администрации Гатчинского района и общественной организации ветеранов. В числе награжденных - председатели первичек Лариса Ивановна Корикова (микрорайон ЖЭУ-6 г. Гатчины), Ольга Михайловна Коноплева (микрорайон ЖЭУ ПИЯФ, г. Гатчина), Людмила Анатольевна Ашмарина (Таицкое поселение) и другие активисты ветеранского движения.

Татьяна Можаева