В Гатчине растят лучших футболистов

«Поздравляю ребят и тренеров, заслуженно! Отдельное спасибо руководству футбольного клуба «Ленинградец» и комитету по спорту», — одним из первых поздравил региональную спортшколу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграмм-канале.

В течение 2021 года представители Российского футбольного союза изучали материально-техническую базу спортшколы «Ленинградец», тренерский состав и результаты спортивной подготовки учащихся.

Статус «Детского футбольного центра» дает региональной спортшколе право участвовать в соревнованиях Российского футбольного союза. А именно — в юношеской футбольной лиге. Кроме того, позволит гатчинской спортшколе получать методическую и организационную помощь со стороны Российского футбольного союза, в том числе в обучении тренерского состава и улучшении инфраструктуры школы.

«Наша следующая задача – в 2024 году получить статус регионального футбольного центра. Для этого у нас должна быть собственная инфраструктура — футбольное поле, манеж, интернат для детей, занимающихся в спортшколе», — пояснил директор Спортивной школы «Ленинградец» Игорь Наумов.

Сейчас в школе «Ленинградец» занимаются 380 воспитанников из разных районов Ленинградской области. Одной из самых перспективных команд считается молодежная сборная от 17 до 20 лет, которых готовят для ленинградского Футбольного клуба «Ленинградец», а также ребята 15 и 16 лет, которые в этом году примут участие в юношеской футбольной лиге.





Фото: Спортивная школа "Ленинградец"