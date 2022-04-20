Генеральная уборка началась

Управление благоустройства и дорожного хозяйства (УБДХ) г. Гатчины опять работает в усиленном режиме. Латают асфальт, моют улицы, убирают грязь.

Ямочный ремонт ведется по всему городу. Только в понедельник, 18 апреля, УБДХ производило фрезерование проспекта 25 Октября и Киевской улицы от Смоленских ворот до Коннетабля. Горячей асфальтобетонной смесью заделывали Северную, Киевскую, заезд на Красноармейский проспект, д. 35 после прокладки водопропускной трубы.

На уборке дворовых и городских территорий, дорожных работах и благоустройстве в один день было задействовано 85 человек. Для механизированной уборки, мойки и подметания дорог днем вышли пять комбинированных дорожных машин и одна – ночью. Убирали и мыли тротуары, общественные пространства и дворы пять тракторов с плужно-щеточным оборудованием и пять – с поливомоечной бочкой, два многофункциональных трактора, один с прицепом, а также четыре легких погрузчика, четыре «Газели», семь самосвалов, один мусоровоз, один экскаватор-погрузчик, грейдер, каток, фреза и «Бобкэт». Итого, 40 единиц спецтехники УБДХ работали на уборке города – день и ночь. И так постоянно.

Попутно производились уборка мусора и подметание вручную, вывоз крупногабаритных отходов и мусора из городских урн, осмотр и ремонт дорожных знаков, детских и спортивных площадок. Грейдер занимался профилированием городских обочин и дорог.

Пришла пора заняться зелеными насаждениями. Для начала разбираются с теми, которым зеленеть уже не придется: в Гатчине ведется снос аварийных деревьев. 18 апреля убрали два дерева - на ул. Матвеева, 86 и на Слепнева, 15. По всему городу идет фрезерование пней и вывоз веток, на Индустриальной улице дробили порубочные остатки.

Проведена комплексная уборка проспекта 25-го Октября, улиц Карла Маркса, Володарского, 34, Урицкого, 35, 7-й Армии, 23/38, а также Инженерного переулка и бульвара Науки. Вручную мыли шестью бригадами ул. Достоевского, Аэропарк, а также ул. Володарского, Урицкого и Инженерный переулок.

С Соборной переставили урны на ул. Володарского, вазоны – на проспект 25-го Октября. Покрасили ограждения на ул. Генерала Кныша.

После суровой зимы три десятка единиц спецтехники встали на ремонт: тракторы, мусоровозы, самосвалы, легкий и тяжелый погрузчик, комбинированная дорожная машина, «Газель», «Бобкэт», «Бродвей» и другие.

8 мешков мусора вдвоём

Пионерами по части субботников в Гатчинском районе стали участники сообщества «Чистая Вырица». 14 апреля два человека встретились в Вырице в шесть часов вечера в начале Коммунального проспекта и начали уборку – в сторону ГЭС. За полтора часа на Коммунальном проспекте от кафе «Княжеская долина» до контейнеров на углу ул. Ефимова – примерно 100 метров по канавам и вдоль дороги – собрали восемь мешков мусора. Стало чище.

На 15 апреля была запланирована уборка территории у памятных знаков А.П. Ефимову и Н.В. Румянцеву в Вырице.

Конкурс на лучший субботник

В Ленинградской области среди участников субботников - жителей, волонтеров и организаций - состоится конкурс на лучший субботник.

«Объявляем конкурс среди жителей, общественных организаций и активистов по проведению акций «Чистый лес», «Чистый берег» и других. Будем награждать районы и общественные организации в разных номинациях — от уборки лесов и берегов до экологических и образовательных акций», – сказал Александр Дрозденко на совещании с руководителями органов исполнительной власти и поручил разработать регламент конкурса на этой неделе.

Уборка территорий по традиции начнется с памятных мест и мемориалов. До 9 мая все они будут приведены в порядок. До 21 мая состоятся акции «Чистый лес» и «Чистый берег». Предстоит привести в порядок 1647 памятников и мемориалов, парки, скверы, набережные, другие общественные и дворовые пространства.

Как подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков, организаторы обеспечат жителей перчатками, метлами, ведрами, граблями, лопатами, мешками для мусора, краской и кисточками.

Информация о датах и адресах всех субботников размещается на порталах районных администраций и органов местного самоуправления.

Также можете позвонить по телефонам в своем поселении:

- город Гатчина, т. 8-81371-38-139;

- город Коммунар, т. 8-812-460-00-98;

- Большеколпанское, т. 8- 81371 - 61-503;

- Веревское, т. 8-81371-53-654 (доб.202);

- Войсковицкое, т. 8-81371-63-258;

- Вырицкое ГП, т. 8-81371-49-219;

- Дружногорское, т. 8-81371-65-330;

- Елизаветинское, т. 8-81371-57-175, 57-135;

- Кобринское, т. 8-81371-58-015;

- Новосветское, т. 8-81371-68-888;

- Пудомягское, т. 8-81371-64-730;

- Пудостьское, т. 8-81371-56-543;

- Рождественское, т. 8-81371-62-232;

- Сиверское, т. 8-81371-44-546;

- Сусанинское, т. 8-81371-54-549;

- Сяськелевское, т. 8-81371-67-342

- Таицкое, т. 8-81371-52-737.

Давайте вместе сделаем наши города и поселки чище, красивее и уютнее!

Екатерина Дзюба