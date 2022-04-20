Ленинградская область развивает спорт

Как отметил глава региона, высокая оснащенность области современной спортивной инфраструктурой позволяет нам принимать соревнования практически любого уровня - международные и российские. Постоянно идет работа по обеспечению населенных пунктов области спортивными объектами.

«Грубое вмешательство политики в спорт лишило наших спортсменов возможности принимать участие в международных стартах, поэтому значение отечественной инфраструктуры для организации соревнований высокого класса с участием зрителей многократно возросло. У нас проходят и первенства, и кубки губернатора, и другие соревнования. Задачи на 2022 год - вести в эксплуатацию ФОК с плавательным бассейном и универсальным залом во Всеволожске, плавательный бассейн в Гатчине, крытую ледовую арену в Волхове, универсальный спортзал в поселке Советский Выборгского района. Также отремонтируем футбольные поля в Пикалево и во Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва в поселке им. Морозова, стадионы в Шлиссельбурге и Кировске, Бокситогорский спортивный комплекс», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Ленинградская область в развитии спорта — в общефедеральном тренде.

«Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом», - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Отметим, в 2021 году в Ленинградской области введены в эксплуатацию бассейн в Кингисеппе, крытый каток в Выборге, физкультурно-оздоровительный комплекс в Кировске, стадион в Никольском Тосненского района.