Ленинградская область развивает спорт
В 2022 году в Ленинградской области построят новые и отремонтируют существующие бассейны и спорткомплексы. О развитии спорта в регионе сегодня, 20 апреля, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время отчета перед депутатами Законодательного собрания.
Как отметил глава региона, высокая оснащенность области современной спортивной инфраструктурой позволяет нам принимать соревнования практически любого уровня - международные и российские. Постоянно идет работа по обеспечению населенных пунктов области спортивными объектами.
«Грубое вмешательство политики в спорт лишило наших спортсменов возможности принимать участие в международных стартах, поэтому значение отечественной инфраструктуры для организации соревнований высокого класса с участием зрителей многократно возросло. У нас проходят и первенства, и кубки губернатора, и другие соревнования. Задачи на 2022 год - вести в эксплуатацию ФОК с плавательным бассейном и универсальным залом во Всеволожске, плавательный бассейн в Гатчине, крытую ледовую арену в Волхове, универсальный спортзал в поселке Советский Выборгского района. Также отремонтируем футбольные поля в Пикалево и во Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва в поселке им. Морозова, стадионы в Шлиссельбурге и Кировске, Бокситогорский спортивный комплекс», - подчеркнул Александр Дрозденко.
Ленинградская область в развитии спорта — в общефедеральном тренде.
«Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом», - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Отметим, в 2021 году в Ленинградской области введены в эксплуатацию бассейн в Кингисеппе, крытый каток в Выборге, физкультурно-оздоровительный комплекс в Кировске, стадион в Никольском Тосненского района.