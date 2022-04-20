Новый мемориал под Гатчиной будет открыт в 2023 году

Сегодня в ходе рабочей поездки в Гатчинский район глава региона осмотрел земельный участок под строительство мемориала мирным жителям, погибшим в ходе Великой Отечественной войны

«Есть перспектива развивать эту территорию к железнодорожной станции Верево, чтобы приезжающие сразу могли попасть к мемориалу. Дорожная карта разработана, приступаем к проектированию и изысканиям. Для удобства туристов сделаем здесь круговую развязку. Но главное преимущество этого участка — сюда проведен газ, поэтому я предложил сделать памятник с Вечным огнём», — отметил Александр Дрозденко.

Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, будет открыт в 2023 году. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество.

Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно ─ в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концлагеря для советских детей. За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли порядка 80 тысяч пленных.

Знаковый мемориальный комплекс установят поблизости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь, чтобы его могли увидеть и посетить как можно больше человек.

Напомним, что авторы мемориала — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин — победили в конкурсе проектов, организованном Российским военно-историческим обществом. В основе мемориала — стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Стела опоясана двумя пилонами, символизирующими вихри войны, которые закружили людей. На одном пилоне планируется изобразить стариков, женщин и детей, обреченных врагом на смерть. Над ними – растворяющиеся в небе силуэты уже казненных людей, души которых устремляются в бессмертие. С внешней стороны пилона будут изображены силуэты сожженных домов, жители которых были уничтожены нацистами. На втором пилоне будут сделаны небольшие окна, где посетители мемориала смогут разместить поминальные свечи.