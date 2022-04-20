Одни убытки

После начала спецоперации на Украине мошенничество с помощью интернет-технологий сдулось, но липовые сотрудники банков продолжают обманывать граждан. Процветают и другие виды мошенничества в Сети. По-прежнему в группе риска – продавцы и покупатели интернет-магазинов и сайтов.

16-го апреля 49-летняя жительница поселка Никольское подала объявление в Сети о продаже зимней куртки. В тот же день ей позвонил неизвестный, который пожелал эту куртку купить. Для перевода денег он попросил подъехать к банкомату. Дальше – как под гипнозом. «Покупатель» продиктовал женщине номер счета «Киви кошелька», на который она перевела 89 тысяч рублей.

Опомнившись, потерпевшая пошла в полицию.

15-го апреля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 21-летнего сотрудника магазина. Ему позвонил мужчина с московского номера, представился сотрудником «Альфа Банка» и напугал, что со счета молодого человека пытаются снять деньги. Для предотвращения этого надо перевести все средства на новую карту. «Сотрудник банка» продиктовал номер карты, и молодой человек двумя переводами перевел со своей кредитки 71 тысячу рублей. Деньги, естественно, пропали.

14-го апреля в Вырицкий отдел полиции обратился 41-летний житель Сусанино, работающий строителем. Ему в течение года поступали телефонные звонки с разных номеров, мобильных и городских московских. Звонивший представлялся сотрудником брокерской компании Neo Brok. По его указанию мужчина установил «Киви кошелек», приложение удаленного доступа и предоставил «брокеру» все пароли.

После этого строитель перевел 465 тысяч рублей на этот «Киви кошелек», а потом еще 479 тысяч – для проведения торгов в брокерской компании. Не сложно догадаться, что не только прибыли, но даже своих кровных мужчина больше не увидел.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».