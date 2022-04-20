Тройняшкам – три миллиона на жильё
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил сертификат на приобретение жилья Леониду Степанову и Елене Розбицкой из Никольского Гатчинского района. В сентябре 2021 года в их семье родились тройняшки, две дочери и сын – Екатерина, Ксения и Михаил.
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«Поздравляю с долгожданным событием – рождением малышей. Это всегда приятные хлопоты, новые заботы. Регион поддерживает многодетные семьи, в том числе и родителей, ставших многодетными в один день – с рождением тройни. Сертификат на три миллиона рублей для приобретения жилья станет хорошим подспорьем для семьи», – прокомментировал Александр Дрозденко.
Согласно «Социальному кодексу Ленинградской области», жители региона, в семьях которых родилась тройня, имеют право на получение сертификата на 3 000 000 рублей для приобретения жилья. Кроме того, на каждого ребенка супругам единовременно выплачивается по 100 000 рублей и предоставляются другие выплаты и льготы для многодетных семей.
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