Гатчинский педколледж – абсолютный чемпион!

Участниками областного летнего фестиваля «Готов к труду и обороне» стали 16 команд - 96 студентов из 11 образовательных организаций. Спортсменам необходимо было преодолеть такие виды испытаний, как сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами. А также команды состязались в эстафете. Каждому участнику необходимо было преодолеть надувной лабиринт и передать эстафету товарищам по команде. Победитель определялся по лучшему времени.

Между состязаниями все желающие могли пройти мастер-класс по игре в шашки. Уже традиционно его проводит национальный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира- Михаил Юрьевич Горюнов.

Церемонию награждения провела почетный гость соревнований, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, Федеральный Посол ГТО, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова.

«Вы большие молодцы, что приехали на фестиваль ГТО. Желаю вам достижения следующих побед. Если сегодня что-то не получилось, то вы всегда можете потренироваться и добиться больших результатов, нормы ГТО помогают это сделать», - отметила Светлана Сергеевна.

В командном первенстве весь призовой пьедестал заняли команды Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

В эстафете победителями стали студенты Лисинского лесного колледжа, почетное второе место завоевала вторая команда Кингисеппского колледжа технологии и сервиса, и третье место заняла третья команда Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

В личном абсолютном первенстве среди девушек – также весь пьедестал почета у студенток Гатчинского педагогического колледжа, а среди юношей гатчинские студенты завоевали 1 и 3 место.

Победители были награждены кубками, медалями и дипломами, а все участники получили сувенирную продукцию с символикой ВФСК ГТО.

Участники фестиваля выражают слова благодарности директору Гатчинского педагогического колледжа Марине Юнусовне Воронцовой за поддержку преподавателей и ребят в их нелегком спортивном деле.