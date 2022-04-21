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Где 22 апреля отключат свет

Энергоснабжающие организации уведомляют, что 22 апреля в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

- с 9:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Антелево.

 

- с 10.00 до 18:00

Сяськелевское СП:

п. Тойворово, д. Акколово, д. Муттолово

 

- с 10.00 до 18.00

Войсковицское СП

д. Карстолово     

Войсковицы (бывшее Карстолово) Дачная,

Старый переулок, вышка сот. связи "Мегафон", гаражи за ул. Молодежная

 

- с 10.00 до 18.00

Таицкое ГП

д. Истинка, д. Тихвинка, Ореховая Горка, СНТ "Природа"