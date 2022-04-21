Где 22 апреля отключат свет
Энергоснабжающие организации уведомляют, что 22 апреля в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Пудомягское СП:
д. Антелево.
- с 10.00 до 18:00
Сяськелевское СП:
п. Тойворово, д. Акколово, д. Муттолово
- с 10.00 до 18.00
Войсковицское СП
д. Карстолово
Войсковицы (бывшее Карстолово) Дачная,
Старый переулок, вышка сот. связи "Мегафон", гаражи за ул. Молодежная
- с 10.00 до 18.00
Таицкое ГП
д. Истинка, д. Тихвинка, Ореховая Горка, СНТ "Природа"
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