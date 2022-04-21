Итоги Всероссийских недель финансовой грамотности 2022: как прошел онлайн-марафон финансового ЗОЖ

Основная цель Недель – сформировать у детей и молодежи интерес к повышению уровня финансовой культуры, помочь им разобраться, как формировать бюджет семьи и управлять им, как функционируют бюджетная и налоговая системы страны, как работают общественные финансы. Заместитель министра финансов Российской Федерации Михаил Котюков отметил: «Участвуя в мероприятиях Недель, дети и молодежь вырабатывают навыки и установки, без которых не обойтись в современном мире. Они помогут им в будущем принимать грамотные финансовые решения, направленные не только на формирование личного благополучия, но и на повышение уровня жизни в стране в целом. Финансово грамотный человек принимает взвешенные решения даже в тех случаях, когда невозможно до конца предсказать результат, но при этом важно минимизировать риски».

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута подчеркнул: «Мы видим растущий интерес молодежи к различным инструментам финансового рынка, которые позволяют не только сохранять, но и приумножать сбережения. При этом молодое поколение достаточно грамотно и иногда даже виртуозно использует возможности, которые предоставляют финансовые технологии: они подписаны на наш телеграм-канал, пользуются мобильным прложением «ЦБ онлайн», проверяют легальность финансовых компаний на нашем сайте. Банк России готов поддерживать и развивать этот интерес, помогать формировать навыки безопасной работы с дистанционными финансовыми сервисами, потому что за ними будущее, и это будущее принадлежит молодым».

Как показали мероприятия Недели, принципы финансового ЗОЖ можно изучать весело и интересно. Это доказали эфиры центрального события Недель – онлайн-марафона «ФинЗОЖ Фест». Каждый день фестиваля был посвящен отдельной актуальной финансовой теме.

Ребята участвовали в конкурсах, проходили тесты, слушали подкасты. Про деньги с ними говорили финансовые эксперты, блогеры и даже герои мультсериала «Смешарики». А проверить уровень своих знаний школьники смогли во всероссийской онлайн-викторине «Знаток ФинЗОЖ», прошедшей как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Она стала ключевым мероприятием марафона. В прямом эфире в финансовой викторине участвовали 6717 команд из разных регионов России. 560 команд ответили на все вопросы правильно. Все участники игры получат специальные сертификаты «Знаток ФинЗОЖ». Важно, что и после окончания фестиваля все желающие могут провести такую игру в офлайн-варианте в своей школе и классе. Инструкцию к игре можно посмотреть здесь.

В День образования эксперты высших учебных заведений поделились самыми актуальными лайфхаками: как поступить в вуз на бюджет, как учиться в МГИМО всего за 1500-2000 руб. в месяц, что такое «перечневая олимпиада» и для чего она может пригодиться и многими другими.

В День карьеры ребята узнали о возможностях подработки. Специалисты рассказали, кем и куда школьники могут устроиться на работу и как им избежать риска обмана со стороны работодателей. Также в этот день эксперты дали советы, которые помогут школьникам сориентироваться в выборе профессии.

Один из дней марафона был посвящен инициативному бюджетированию. Спортивная площадка, видеостудия, музей или агролаборатория в школе – все это можно сделать при помощи такого инструмента, как школьное инициативное бюджетирование!

На фестивале ребята узнали, как работает этот инструмент и как создавать в школе проекты с его помощью, получили информацию о том, как принять участие в управлении бюджетом собственной школы.

В финальный день фестиваля ребята получили массу советов о том, как защитить себя, свои персональные данные и деньги от мошенников в интернете.

Для самых маленьких финансовых ЗОЖников на странице сообщества проходил конкурс на основе детского подкаста «Крош и Грош». Ребята отвечали на вопросы по каждому выпуску подкаста, победителей ждали призы – наборы для творчества. Детский конкурс собрал более 6000 участников.





Весь контент, разработанный в рамках фестиваля, доступен всем желающим на страницах «Мои финансы» во ВКонтакте и после окончания Недель финансовой грамотности.

Партнеры Недель финансовой грамотности: VK; Сбербанк; ГК «Рики» («Смешарики»); федеральные методические центры по финансовой грамотности на базе ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансового университета; ГК «Просвещение».

Напомним, Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и молодежи – серия масштабных образовательно-просветительских мероприятий по финансовой грамотности, которые ориентированы как на молодежь, так и на педагогическое и родительское сообщество. Организаторами выступают Минфин России и Банк России, оператором – Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина России. Все мероприятия Недели бесплатны для гостей и участников. Одна из ключевых задач Недель – стимулировать образовательные организации, органы власти и бизнес к участию в федеральных онлайн-мероприятиях и к реализации собственных инициатив по формированию финансово грамотного поколения.