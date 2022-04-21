Сделаем наш город чище!

С погодой в этом году очень повезло: сухо, тепло, солнечно – уже праздник. Вооружившись рабочим инвентарем и мешками, сотрудники администрации дружно приступили к работе.

Большая команда работала на въезде в город. Так, участок Красносельского шоссе от магазина О’Кей до поворота на ФГУП «ПЭКП» приводили в порядок сотрудники комитета строительства и градостроительного развития территорий. Здесь же до поворота на Гатчинское лесничество за шумовыми экранами убирали мусор сотрудники Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории и Единая дежурная диспетчерская служба. Пушкинское шоссе от АЗС «Газпром» до виадука - Управление строительством, а Ленинградское шоссе от пр. 25 Октября до виадука - комитет ЖКХ. Убирали обочины дорог и прилегающую территорию. Черные пакеты быстро наполнялись. Больше всего было бытового мусора, пластиковых упаковок, коробок, пакетов.

Территорию вокруг Центра развития физической культуры и спорта «Волна» убирали два дня. Здесь дружно поработали и бойцы молодежных трудовых бригад, и спортивная школа, и сотрудники спорткомплекса в полном составе. Фронта работ хватило всем! К 14 часам 21 апреля только здесь было собрано более 30 мешков мусора.

Также сотрудники спорткомплекса «Волна» и комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике собрали мусор у магазина «Интершина», на лыжном стадионе вдоль ул. Крупской (лыжный стадион) и очистили новый участок Бульвара Наука.

Воодушевленные трудовым порывом работников администрации, в пешеходной зоне Бульвара Науки к субботнику присоединились местные жители. Особенно понравилась дружная совместная работа малышам. И это замечательно!

За городскими школами закреплена уборка территорий образовательных учреждений и прилегающих территорий. Школьные субботники будут проходить до 30 апреля.

Уважаемые гатчинцы, не откладывайте субботник! По прогнозам хорошая погода продлится до воскресенья. Спешите навести порядок у себя во дворе!

Татьяна Можаева