Сделаем наш город чище!
Сегодня, 21 апреля, в День местного самоуправления, все чиновники Гатчинского района вышли на традиционный весенний субботник. Согласно плану уборки общегородских территорий г. Гатчины, подписанному главой администрации, город был разделен на участки, каждый из которых закреплен за структурным подразделением.
С погодой в этом году очень повезло: сухо, тепло, солнечно – уже праздник. Вооружившись рабочим инвентарем и мешками, сотрудники администрации дружно приступили к работе.
Большая команда работала на въезде в город. Так, участок Красносельского шоссе от магазина О’Кей до поворота на ФГУП «ПЭКП» приводили в порядок сотрудники комитета строительства и градостроительного развития территорий. Здесь же до поворота на Гатчинское лесничество за шумовыми экранами убирали мусор сотрудники Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории и Единая дежурная диспетчерская служба. Пушкинское шоссе от АЗС «Газпром» до виадука - Управление строительством, а Ленинградское шоссе от пр. 25 Октября до виадука - комитет ЖКХ. Убирали обочины дорог и прилегающую территорию. Черные пакеты быстро наполнялись. Больше всего было бытового мусора, пластиковых упаковок, коробок, пакетов.
Территорию вокруг Центра развития физической культуры и спорта «Волна» убирали два дня. Здесь дружно поработали и бойцы молодежных трудовых бригад, и спортивная школа, и сотрудники спорткомплекса в полном составе. Фронта работ хватило всем! К 14 часам 21 апреля только здесь было собрано более 30 мешков мусора.
Также сотрудники спорткомплекса «Волна» и комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике собрали мусор у магазина «Интершина», на лыжном стадионе вдоль ул. Крупской (лыжный стадион) и очистили новый участок Бульвара Наука.
Воодушевленные трудовым порывом работников администрации, в пешеходной зоне Бульвара Науки к субботнику присоединились местные жители. Особенно понравилась дружная совместная работа малышам. И это замечательно!
За городскими школами закреплена уборка территорий образовательных учреждений и прилегающих территорий. Школьные субботники будут проходить до 30 апреля.
Уважаемые гатчинцы, не откладывайте субботник! По прогнозам хорошая погода продлится до воскресенья. Спешите навести порядок у себя во дворе!
Татьяна Можаева