Сказки Пушкина — глазами художников-классиков

Экспонаты выставки предоставлены библиотеке Всероссийским музеем А.С. Пушкина в рамках проекта Регионального центра.

Сложно представить библиотеку без сказок Пушкина. Проходят годы, сменяются поколения, а мудрые сказки нашего классика по-прежнему остаются обязательным пунктом детского чтения. Именно с них начинается знакомство не только с творчеством Пушкина, но и с миром детской иллюстрации.

За иллюстрации к сказкам Пушкина брались самые талантливые отечественные художники, и под их руками буквально на глазах оживали, жили и дышали любимые сказочные герои.

«Если в словах такие чудеса, то какие же должны быть иллюстрации?» - таким вопросом задавалась русская художница и иллюстратор Татьяна Маврина, которую называли «волшебницей детских сказок». Иллюстрирование книг для детей занимало особое место в ее творчестве. Среди наиболее известных работ Татьяны Мавриной - оформление таких литературных произведений А. С. Пушкина, как «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Руслан и Людмила», и других.

На выставке в библиотеке Пушкина можно познакомиться с некоторыми знаковыми работами Татьяны Мавриной. Также здесь представлены оцифрованные иллюстрации к сказкам Пушкина таких известных художников, как И. Билибин, Н. Гончарова, А. Котягин, Н. Малышев, В. Оленев. Среди оживших сказок, оказавшихся в этой экспозиции - «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о Золотом петушке» и другие.