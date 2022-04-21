В Гатчине строится духовно-просветительский центр

Заказчик-застройщик объекта - АНО «Духовно-просветительский центр «Крепость». Работы начались в конце 2019 года, а сроки окончания были запланированы на конец 2020 года, но их пришлось передвинуть.

Здание Епархиального духовно-просветительского центра построено в центре микрорайона Аэродром - на бульваре Авиаторов. Рядом с ним -храм пророка Божия Илии, высотные дома и новая поликлиника.

Недавно новостройку посетил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Его Преосвященство сопровождали секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов и руководитель архитектурно-строительного отдела Николай Безуглов.

В ходе визита состоялась встреча с представителями компании-подрядчика и директором епархиальной школы им. Александра III Людмилой Васильевой. Обсуждались рабочие вопросы по объекту и дальнейшей аккредитации здания под размещение образовательного учреждения.

Центр должен стать новой точкой притяжения молодежи этого большого и густонаселенного района Гатчины.

Татьяна Можаева